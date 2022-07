Van liguria tot puglia: 7x de mooiste kustplaatsen van Italië

Vakantie vieren aan de Italiaanse kust verveelt nooit: de ene badplaats is nog fotogenieker dan de andere. Dit zijn onze favorieten.

Sperlonga

Halverwege Rome en Napels, hoog op de rotsen uitkijkend over de Tyrreense Zee, ligt het middeleeuwse Sperlonga. De witgepleisterde huizen zijn begroeid met bougainville en in de straatjes heerst een gezellig lokaal leven rond de vele bars, restaurants en winkels. De Romeinse keizers kwamen hier al graag in de zomer. Zo liet Tiberius een villa bouwen, half uitgehouwen in een rots. Pas sinds 1957 is Sperlonga een beetje fatsoenlijk bereikbaar geworden voor moderne vervoermiddelen, vandaar dat de plaats lang in de luwte is gebleven van andere badplaatsen. Voor Romeinen en Napolitanen is het nu een geliefde weekendbestemming, buitenlandse toeristen zie je hier weinig. Sperlonga Sopra is het hooggelegen historische stadsdeel, Giu Sperlonga is het laaggelegen deel van de stad, inclusief strandhaventje waar het een levendige boel is met pizzeria’s, cafés en gelateria’s. Goed om te weten als je gaat eten: Sperlonga is beroemd om de spaghetti vongole (kleine schelpen).

Camogli

Het vissersplaatsje Camogli is een rustiger en bescheidener alternatief voor het nabijgelegen Portofino. Slenter door de steile straatjes langs hoge, smalle huizen in warme kleuren en neem vooral ook een kijkje bij het fort en de basiliek. De promenade Via Giuseppe Garibaldi ligt verhoogd langs het strand. Hier zijn tal van terrassen en winkels. Op het kiezelstrand zijn lido’s met ligbedden en parasols, maar er is ook een gratis toegankelijk deel. Bij bar Dai Muagetti, net buiten het stadje boven op de rotsen, dineer je met uitzicht op de zonsondergang. Camogli is ook de ideale uitvalsbasis om de boot te nemen naar de bijzondere veertiende-eeuwse abdij van San Fruttuoso aan een kleine baai, alleen per boot of te voet te bereiken. Bij de abdij zijn wat restaurantjes – Da Giovanni serveert lekkere visgerechten – en een strand.

Tropea

Calabrië is de streek in de punt van de Italiaanse laars. Een nog relatief onontdekt gebied, terwijl het zo veel te bieden heeft. Tropea is de parel van de Costa degli Dei van Calabrië, de ‘kust van de goden’ met ongerepte landschappen, zandstranden, beschutte baaien en water waar je niet eens een duikbril nodig hebt om meters diep te kunnen zien. De blikvanger aan de kust is het Santuario Santa Maria dell’Isola, een kerk boven op een rots die ooit een eiland was. Aan beide kanten zijn fijne stranden. Overdag is het in het hooggelegen historische centrum een levendige bedoening door alle kleine, authentieke winkels. ’s Avonds bruist Tropea door de reuring van de talloze taverna’s en restaurants. Voor een eenvoudige maar goede pizza kun je terecht bij Borgo Marino, voor Calabrese specialiteiten bij Ristorante Pinturicchio. De stad staat in heel Italië bekend om zijn smaakvolle rode uien, een belangrijk ingrediënt van de regionale keuken van Calabrië.

Sorrento

Sorrento ligt aan de Golf van Napels, met uitzicht op de Vesuvius. Alleen al die ligging maakt Sorrento tot een van de mooiste Italiaanse badplaatsen, maar het stadje is zelf ook prachtig. Als je hier aankomt, neem dan even rust op een terras van het Piazza Tasso, met een cappuccino of beter nog, een limoncello, de lokale specialiteit. Eten kan in Sorrento heel goed, er zijn meerdere sterrenrestaurants. Il Buco bijvoorbeeld, met één Michelinster. Iets budgetvriendelijker, maar ook top is Ristorante Museo Caruso. Sorrento ligt aan de indrukwekkende Amalfikust met een achterland van groene valleien en citrusboomgaarden. Boek een boottocht langs de kust naar plaatsjes als Positano en Amalfi of neem de veerboot naar jetseteiland Capri. Ook leuk: met de trein naar Pompeii of een wandeling maken over eeuwenoude paden door het natuurgebied op de kliffen.

Polignano

Het stadje Polignano in Puglia aan de Adriatische zee is gezegend met een zeldzaam fotogeniek strand. Het ligt ingeklemd tussen de steil oprijzende kliffen, waarop het witte stadje is gebouwd. Deze waanzinnige locatie is een favoriete spot voor klifduikers. Loop vanaf het charmante Piazza Vittorio Emanuele II helemaal naar boven via kleine steegjes. Dit centrale plein is trouwens een ideale plek om de dag te starten met een espresso of cappuccino en te eindigen met een aperitief, voordat je op zoek gaat naar een plek om te eten. Zoals Grotta Palazzese, een volslagen uniek restaurant in een open grot halverwege een klifwand. De locatie en het uitzicht over zee zijn onbetaalbaar, het eten gaat helaas ook die kant op, maar een onvergetelijke ervaring is het wel. Voor lunch is La Focacceria di Delle Noci Marco een topplek. Verrassend leuk is het Museo Pino Pascali met moderne kunst. Ook de omgeving is prachtig in dit deel van Puglia.

Lerici

Dat je nog nooit van Lerici hebt gehoord, kan komen doordat deze badplaats vlak bij de befaamde Cinque Terre ligt. In de regio is dat de grote trekpleister voor buitenlandse toeristen. Italiaanse gezinnen daarentegen kennen de schoonheid van Lerici en omgeving wel degelijk. Ze vullen de stranden hier met hun gezellige drukdoenerij in juli en augustus, maar de rest van het jaar is de plaats vrij rustig. Lerici ligt aan de ‘Baai van de Dichters’, zo genoemd omdat deze prachtige plek inspiratie gaf aan schrijvers, dichters en componisten als Dante, Wagner, Byron, Percy Bysshe Shelley en zijn vrouw Mary Shelley (schrijfster van Frankenstein). De oude stad is een wirwar van kleine steegjes met bontgekleurde huizen en rond het grote Piazza Garibaldi vind je een keur aan leuke bars en restaurants. Een imposante citadel uit de dertiende eeuw torent boven dat alles uit. Je kunt hier ook de mooiste wandelingen maken, bijvoorbeeld langs de kust naar San Terenzo of Tellaro, plaatsen die wat schoonheid betreft niet onderdoen voor de dorpjes van Cinque Terre.

Triëst

Triëst aan de grens met Slovenië is een vaak over het hoofd gezien juweeltje. Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog hoorde deze stad bij het Oostenrijkse keizerrijk en werden er elegante paleizen in Weense stijl gebouwd. Dat is bijvoorbeeld te zien rondom het Piazza Unità d’Italia, het grootste plein aan zee van Europa. In de Weense tijd ontwikkelde de stad zich tot belangrijke koffiehaven en ontstond er een echte koffiehuiscultuur die nog steeds bestaat. Zoals rond het grote plein en aan het Canal Grande, een kanaal met Venetiaanse allure. De Molo Audace is een zeventiende-eeuwse pier die 250 meter de zee in steekt, populair om te flaneren en te genieten van het zicht op de stad. Vanaf de brede wandelpromenade Spiaggia di Barcola kun je met trappen de zee in, terwijl je je handdoek kunt neerleggen in de schaduw van de pijnbomen. Er zijn ook douches en eettentjes.

Fotografie: Adobe Stock, AWL Images, Imageselect, Getty Images, Shutterstock, Hilmar Mulder