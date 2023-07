Veilig door een tunnel rijden tijdens je vakantie? Maak déze 5 fouten dan niet

De bekendste tunnels in Zuid-Europa zijn de Mt. Blanc tunnel (11,6 kilometer) tussen Frankrijk en Italië, de Arlberg tunnel (14 kilometer) en de St. Gotthard tunnel (16,9 kilometer) in Zwitserland.

Ook in een kilometerslange tunnel kan een ongeluk gebeuren. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wat er in de tunnel gebeurt. Hiervoor kun je de radio afstemmen op de (FM)-verkeerszender. Deze frequentie wordt meestal aan het begin van de tunnel weergeven. Tegenwoordig bieden navigatiesystemen ook actuele informatie, maar check dit van tevoren.

5 veelgemaakte fouten tijdens het rijden door een tunnel

Voor veel mensen is het rijden door een tunnel a piece of cake, maar toch moet iedereen op een paar dingen letten. Er worden namelijk veel fouten gemaakt, wat voor onveilige situaties kan zorgen.

1. Uit het niets remmen

Je doet het waarschijnlijk onbewust, maar veel mensen trappen automatisch op de rem als ze een tunnel inrijden. Ook als de maximale snelheid niet eens verandert. Maar hierdoor kan er achter jou een file ontstaan, omdat iedereen door jouw remlichten ook op de rem gaat. Houd daarom voldoende afstand en probeer zo min mogelijk te remmen, als het niet nodig is.

2. Geen lichten aan

Bij veel auto’s gaan de lampen automatisch aan als het donker wordt, dus ook in een tunnel. Maar mocht je niet zo’n luxe auto hebben, dan is het belangrijk om je (dim)licht aan te zetten voordat je een tunnel inrijdt. Je ziet er niet alleen beter op, je bent ook beter zichtbaar voor andere auto’s.

3. Zonnebril ophouden

Als de zon schijnt, is het verstandig om een zonnebril te dragen tijdens het autorijden. Maar zet ’m in een tunnel wel even af. Anders zie je een stuk minder en moeten je ogen harder werken om op details te focussen.

4. Bumperkleven

Bumperkleven is sowieso gevaarlijk, maar helemaal in een tunnel. Je kunt namelijk niet naar rechts uitwijken als er spontaan iets voor je gebeurt. De perfecte afstand is 60 meter als je 120 kilometer per uur rijdt.

5. Recirculatiestand vergeten

Zeg eens eerlijk: zet je de recirculatieknop in je auto weleens aan? Dit is een knopje met een pictogram van een auto met een pijl erin. Veel mensen vergeten de recirculatiestand aan te zetten, terwijl dit voornamelijk in een tunnel ontzettend belangrijk is. Deze stand is bedoeld om je te beschermen tegen giftige gassen, want die heb je veel in een tunnel. Denk maar aan uitlaatgassen, fijnstof van banden en vervuilde remblokken. Druk daarom áltijd op het knopje met de auto en pijl voordat je een tunnel inrijdt.

Tunnelvrees Volgens Rijkswaterstaat heeft zo’n 10 procent van de Nederlanders een vorm van angst voor het verkeer. De één is bang voor de snelweg, de ander durft niet over een brug te rijden en weer iemand anders heeft tunnelvrees. Dit kan erg gevaarlijk zijn, want je kunt dan soms niet meer helder nadenken, je hartslag gaat omhoog en je gaat trillen en zweten. In sommige gevallen uit zich dit in hyperventilatie, duizeligheid of zelfs flauwvallen. Gelukkig is deze vorm van angst te behandelen, neem hiervoor contact op met een professional. Tot die tijd is het belangrijk om tunnels nog even te vermijden, om problemen en ongelukken te voorkomen.

Tips voor een stressvrije autovakantie

Een (auto)vakantie hoort lekker ontspannend te zijn, maar stiekem komt er veel bij kijken. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk. Deze tips kunnen je daarom helpen:

