Vlieg je vanaf Düsseldorf Airport? Alles wat je moet weten over dit vliegveld

Met meer dan 24 miljoen passagiers per jaar is Düsseldorf Airport de op twee na grootste luchthaven van Duitsland, na Frankfurt en München. En dat aantal wordt steeds groter, want deze zomer vertrekt maar liefst 39% van de Nederlandse vakantiegangers vanaf het Duitse vliegveld. Deze trend is al zichtbaar sinds mei, blijkt uit onderzoek naar de vakantietrends van 2023.

Spanje, Griekenland of Turkije

Vanuit Düsseldorf kun je naar verschillende binnenlandse en internationale bestemmingen vliegen. Denk maar aan Spaanse, Griekse en Turkse steden en eilanden zoals Palma de Mallorca, Barcelona, Mykonos, Athene, Rhodos, Istanbul en Antalya. Goed om te weten: er is een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je voor een vlucht vanaf Düsseldorf Airport kiest.

Alles voor een goede voorbereiding

Reserveer een tijdslot voor de securitycheck

De wachttijd bij de veiligheidscontroles kan bij drukte ook hier oplopen tot een uur of langer. Daarom is dé tip deze zomer het reserveren van een tijdslot, zodat je met twee vingers in je neus door de veiligheidscontrole kunt. Het vooraf boeken van dit tijdslot kan via de website van de luchthaven (of de reisorganisatie). Bij Düsseldorf Airport wordt dit DUSgateway genoemd.

Het tijdslot kun je vanaf 72 uur tot 60 minuten voor vertrek reserveren. Mocht je een vlucht hebben waarbij je langs de paspoortcontrole moet, dan moet je minimaal 90 minuten voor vertrek de DUSgateway reserveren.

Na het reserveren wordt het tijdslot aan je digitale boardingpass gekoppeld. Hierdoor heb je enkel je boardingpass nodig om gebruik te maken van de DUSgateway. Je vindt de speciale securitybalie bij Gates B en je hebt vijf minuten speling bij je geboekte tijdslot van vijftien minuten. In totaal heb je dus 25 minuten de tijd om met je DUSgateway ticket door de securitycheck te komen.

Vergeet niet online in te checken

Bij de meeste vliegmaatschappijen kun je van tevoren inchecken. Zo hoef je niet langs de incheckbalie om je bagage te droppen. Dit scheelt veel wachttijd. Inchecken kan via de website of app van je luchtvaartmaatschappij.

Het vervoer naar Düsseldorf

Parkeren Düsseldorf Airport

Er zijn volop parkeermogelijkheden op Düsseldorf Airport. De ‘Langzeit’-parkeerplaatsen (P4, P5, P23, P24) zijn de goedkoopste plekken van het vliegveld zelf, zeker als je op tijd een online reservering maakt.

Er zijn ook volop alternatieve aanbieders, die vaak nog een stuk goedkoper zijn. Je stalt je auto dan wel wat verder van de terminal, maar meestal word je via een gratis shuttlebus voor de ingang afgezet. Volgens Parkos is Parken 53 GmbH de best beoordeelde parking rondom Düsseldorf Airport. ParkAirport Düsseldorf is de goedkoopste.

Met de trein

Heb je ook weleens gedacht aan de trein? Met ICE International kun je heel makkelijk naar Düsseldorf Airport reizen. Kijk voor meer informatie op nsinternational.com.

Milieusticker Duitsland

Tegenwoordig bestaan er veel milieuzones in Duitse steden. Hier is een milieusticker (Umweltplakette of Feinstaubplakette) verplicht op alle auto’s, campers, bussen en vrachtwagens. Er zijn drie kleuren milieustickers: groen, geel en rood. De kleur geeft aan hoe vervuilend de uitstoot van het voertuig is. Je plakt de sticker rechtsonder op de binnenkant van de voorruit. Heb je geen sticker in deze specifieke zones, dan kun je een boete krijgen van zo’n € 100.

Maar heb je zo’n milieusticker ook nodig als je met de auto alleen naar Düsseldorf Airport rijdt? Nee, gelukkig niet. Flüghafen Düsseldorf ligt buiten de ‘Umweltzone’ van de stad en is via Autobahn 44 bereikbaar voor auto’s zonder milieusticker, zegt Erik Jan van de ANWB op hun website.

Stressvrij op reis

Kom op tijd

Kom op tijd, maar ook zeker niet te vroeg. De incheckbalie van luchtvaartmaatschappijen opent op z’n vroegst drie uur voor vertrek, daarom is het niet handig als je daarvoor al arriveert, omdat dit het proces in de war schopt. Twee, hooguit drie uur van tevoren is ruim genoeg.

Extra medewerkers

Voor een betere doorstroom van passagiers heeft het vliegveld van Düsseldorf tegenwoordig meer zelfservice check-inkiosken en extra medewerkers om reizigers te helpen. Als het goed is, is er deze zomer ook meer capaciteit bij de bagageafhandeling.

Schiphol of Eindhoven Airport

Heb jij toch gekozen voor één van de Nederlandse luchthavens? Ook dan is het slim om voor je vertrek alles te checken. Lees hier hoe je op Schiphol en op Eindhoven Airport wachtrijen kunt omzeilen door een tijdslot te reserveren. Doe er je voordeel mee!

Bron: Düsseldorf Airport, ANWB