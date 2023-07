Vliegvakantie voor de boeg? Dit zijn de Europese luchthavens mét de meeste vertraging

En nee, Schiphol staat er gelukkig níet tussen!

Luchthavens in Europa met de meeste vertraging

Voor het onderzoek analyseerden passagiersrechtenbedrijf AirHelp alle vluchten van Europese luchthavens met meer dan 5000 vluchten per maand. Ze hielden bij hoeveel vluchten een vertraging hadden van meer dan 15 minuten of uiteindelijk geannuleerd werden. Dit zijn de resultaten:

1. Londen Gatwick (LGW)

Als je een stedentrip naar Londen hebt gepland, dan vlieg je hopelijk niet via Londen Gatwick. Maar liefst 54% (!) van alle vluchten daar heeft vertraging of wordt geannuleerd. Het enige voordeel aan dit vliegveld is dat je voor slechts een paar tientjes al op en neer vliegt.

2. Parijs Charles de Gaulle (CDG)

Veel mensen gaan met de auto naar Parijs en dat snappen wij wel. Het is één van de drukste luchthavens van Europa, maar die drukte kunnen ze eigenlijk niet aan. Tussen de 50 en 60% vertrekt niet op de afgesproken tijd, komt te laat aan op bestemming of vertrekt überhaupt niet.

3. Lissabon Humberto Delgado (LIS)

Op nummer drie staat het vliegveld in de Portugese hoofdstad. Ook hier is het 50/50 of je vlucht op tijd gaat, want de helft van de tijd hebben vluchten vertraging of worden ze geannuleerd.

4. Kopenhagen Kastrup (CPH)

Normaal gesproken is alles goed geregeld in Denemarken, maar dat geldt niet voor deze luchthaven. Ongeveer 51% van de tijd moet je langer wachten of gaat het vliegtuig helemaal niet. Je kunt dus beter de auto pakken, want dan ben je er al in 9 uur.

5. Antalya (AYT)

Deze Turkse stad is erg in trek bij de Nederlandse toeristen, maar je moet er dus wel wat voor over hebben.

De top 10 slechtste luchthavens

Benieuwd welke vliegvelden er verder in de top 10 staan? Dan denk je de volgende keer toch even extra na bij het boeken.

Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) - 46,85% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Rome Fiumicino Leonardo da Vinci Airport (FCO) - 44,05% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Manchester International Airport (MAN) - 43,78% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Milaan Malpensa Airport (MXP) - 43,66% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Frankfurt International Airport (FRA) - 42,99% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Top 10 beste luchthavens van Europa

Dit zijn de tien Europese vliegvelden die volgens AirHelp momenteel het beste scoren en dus zorgen voor een vlotte zomervakantie:

Helsinki-Vantaa Airport (HEL) - 18,33% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Düsseldorf International Airport (DUS) - 22,26% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Oslo Gardermoen Airport (OSL) - 23,09% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Warschau Chopin Airport (WAW) - 23,35% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Vienna International Airport (VIE) - 27,22% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Madrid-Barajas International Airport (MAD) - 28,38% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Barcelona-El Prat Airport (BCN) - 28,45% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Stockholm Arlanda Airport (ARN) - 30,54% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Istanbul Havalimani Airport (IST) - 32,15% van de vluchten vertraagd of geannuleerd Berlin Brandenburg Airport (BER) - 34,17% van de vluchten vertraagd of geannuleerd

Schiphol Amsterdam

Vorig jaar was er op Schiphol veel chaos vanwege een groot personeelstekort, maar inmiddels zijn de problemen grotendeels verholpen. Uit het onderzoek blijkt dat ‘slechts’ 36% van alle vluchten vertraging heeft of geannuleerd wordt.

