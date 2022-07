Vlucht geannuleerd? Dit zijn je rechten als reiziger

Wij zochten het voor je uit.

Vlucht geannuleerd

Op Schiphol is het al weken chaos. Vanwege personeelstekort en drukte op het vliegveld zijn tientallen vluchten geannuleerd. Veel reizigers staan uren te wachten op de luchthaven tot zij meer informatie hebben. Maar, goed nieuws: wij vertellen je vooraf waar je aan toe bent, mocht je onverhoopt toch niet op reis kunnen. Of úren vertraging hebt.

Vertraging van je vlucht

Wanneer je vlucht meer dan twee uur extra vertraging heeft vanaf de vertrektijd, heb je volgens de Rijksoverheid recht op bepaalde verzorging, namelijk:

Eten en drinken (in redelijke hoeveelheden)

Contact, zoals een telefoongesprek

Een overnachting én transfer als dit noodzakelijk is

Ticketsom terugbetalen

Wanneer je vlucht meer dan vijf uur vertraging heeft, heb je het recht om ervan af te zien. Je kunt dan de volledige ticketsom terugvragen aan de luchtvaartmaatschappij. Zij moeten dit bedrag binnen zeven dagen terugbetalen.

Door de drukte en het personeelstekort op Schiphol worden momenteel veel vluchten geannuleerd. Als je vlucht wordt geannuleerd of als er is sprake van een instapweigering, dan heb je officieel twee opties: je kunt kiezen voor een andere vlucht of een terugbetaling. Je hebt in ieder geval recht om te vliegen met de eerste vlucht waar plaats is. Neem zo snel mogelijk contact met je luchtvaartmaatschappij om je keuze aan te geven.

Is jouw vlucht minder dan 14 dagen van te voren geannuleerd? En is jou geen andere vlucht aangeboden met ongeveer dezelfde vertrektijd? Zolang er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, heb je volgens Schiphol als reiziger vaak recht op hulp en een schadevergoeding. Het probleem is alleen dat het niet duidelijk is wanneer het om bijzondere omstandigheden gaat.

Schadevergoeding

Bij een grote vertraging of annulering van je vlucht, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Voorbeelden hiervan zijn:

Een annulering of vertraging waarbij je meer dan 3 uur later op je bestemming aankomt door operationele redenen. Dit kan zijn door een technisch probleem of een beschadiging van het vliegtuig door schuld van de luchtvaartmaatschappij.

Bij een staking of tekort van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij (dus niet stakingen op de luchthaven zelf door bijvoorbeeld verkeersleiding of grondpersoneel).

Als je door operationele redenen je aansluitende vlucht mist en je meer dan 3 uur later op uw eindbestemming aankomt.

Als je onterecht geweigerd bent in te stappen.

Als je vlucht overboekt is en je hierdoor geweigerd bent in te stappen. Dit geldt uiteraard niet als je vrijwillig je plaats afstaat.

Online claim indienen

Om schadevergoeding te krijgen, dien je een online claim in. In eerste instantie kun je dat het beste bij de luchtvaartmaatschappij zelf doen, door op hun website de juiste contactgegevens voor een claim te zoeken en daar je vluchtgegevens en situatie naartoe te sturen. Krijg je geen respons binnen de tijd die de maatschappij hanteert en ben je bang je centen nooit meer terug te zien? Dan kun je ook aankloppen bij special claimbureaus zoals EU Claim en Airhelp. Zij lossen het vuile werk voor je op, maar verwachten wel dat je 25% tot 30% van het teruggevorderde bedrag aan ze afstaat, voor de moeite.

