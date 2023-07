Volg déze alternatieve routes om files in Frankrijk te vermijden deze zomer

In de zomermaanden is het elk jaar weer erg druk op de wegen in Frankrijk en andere Zuid-Europese landen. Op welke wegen worden de meeste files verwacht, welke dagen zijn het minst gunstig om te reizen en wat zijn goede alternatieve routes?

Topdrukte

Drukte op de weg naar Frankrijk



Welke dagen zwarte zaterdagen zijn dit jaar werd onlangs al bekendgemaakt. Maar eigenlijk wordt aangeraden om überhaupt niet op zaterdag door Frankrijk te reizen. De beste reisdagen zijn maandag tot en met donderdag en enkele weken op zondag.

Volgens de ANWB wordt het op de volgende dagen zeer druk:

Zaterdag 15 juli

Zaterdag 22 juli

Vrijdag 28 juli

Zaterdag 29 juli

Zondag 30 juli

Vrijdag 4 augustus

Zondag 6 augustus

Vrijdag 11 augustus

Zaterdag 12 augustus

Zaterdag 19 augustus

Zaterdag 26 augustus

Zwarte zaterdag

En absolute topdrukte wordt verwacht op zaterdag 5 augustus. Dit is dan ook de ‘zwartste zaterdag’ van 2023. De grootste problemen worden verwacht op de A10 Parijs - Bordeaux en op de A7/A9 Lyon - Orange.

Benieuwd naar alle zwarte zaterdagen, ook van andere Europese landen zoals België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland? Die vind je hier, plus handige tips voor als je tóch op die dagen de weg opgaat.

De drukste wegen

In België ontstaan de grootste files standaard rond Antwerpen, maar wat zijn de drukste wegen van Frankrijk? In de zomerperiode wordt op deze wegen de meeste drukte (en dus problemen) verwacht:

A6 Parijs - Lyon

Knelpunten bij Dijon, Beaune, Macôn, Villevranche sur Saône, en Lyon

A7 Lyon - Marseille

Knelpunten bij Vienne, Valence en Montélimar

A8 Aix-en-Provence - Italiaanse grens

Knelpunt bij Aix-en-Provence

A9 Montpellier - Perpignan

Knelpunten bij Montpellier, Béziers, Narbonne, en bij de Spaanse grens

A10 Parijs - Bordeaux

Knelpunten bij Orléans, Poitiers, Niort en Bordeaux

A31 Luxemburg - Nancy

Knelpunten bij de Luxemburgse grens, Thionville, Metz, en Nancy

A46/N346 Ringweg Lyon

Knelpunt tussen Mions en aansluiting A7 Châlon-sur-Saône

A61 Bordeaux - Narbonne

Knelpunt bij Narbonne

A63/N10 Bordeaux - Spaanse grens

Knelpunten bij St.-Geours-de-Maremne en de Spaanse grens

A71 Orléans - Clermont-Ferrand

Knelpunt bij Clermont-Ferrand

A75 Clermont-Ferrand - Montpellier

Knelpunten bij Millau en Lodève

Drukke routes nationales:

N11 - bij La Rochelle

N20 - bij Foix

N136 - ringweg Rennes

N165 - tussen Vannes en Nantes

Alternatieve routes

Als je files wilt voorkomen, is het verstandig om simpelweg zoveel mogelijk snelwegen te vermijden. Volgens de navigatie doe je er dan misschien wat langer over, maar dat scheelt haast niets als je hierdoor niet in files terechtkomt. Bovendien is de kans op ongelukken op de snelweg door de drukte groter en dan sta je al helemaal lang vast. En leuke bijvangst: door andere wegen te kiezen, zie je véél beter hoe mooi het binnenland van Frankrijk is.

Files vermijden

De volgende alternatieve routes kunnen helpen om files in Frankrijk te vermijden:

Voor de route A1 - A6

Pak in plaats van de A1 en A6 juist de A26. Vanuit België rijd je dan via Lille de A1 af en bij Arras volg je de borden A26 Reims/Lyon. Vervolgens pak je de A5.

Voor de Boulevard Périphérique

Pak de A86 ten oosten van Parijs of de A104 en de N104. Zo voorkom je de échte drukte rondom Parijs. Let wel op: dit kan alleen als je met de auto gaat. De A86 is verboden voor auto’s hoger dan 2 meter, campers en caravans, motoren, auto’s op lpg en vrachtverkeer.

Voor de A6 Parijs - Beaune

Ga dit keer voor de A5 tussen Melun en Langres via Troyes.

Voor de A6 Dijon - Lyon

Een alternatieve route voor deze bekende snelweg is de A39 Dijon - Bourg-en-Bresse.

Voor de A7 Lyon-Marseille richting Spanje

Ga via A71/A75 Clermont-Ferrand of via A10/A71 of A20 Limoges.

Over het algemeen staan deze routes door Bison Futé aangegeven met de naam ‘Itineraires Bis’. De routes worden aangegeven door middel van groene borden met daarop naast de plaatsnaam de afkorting 'Bis' in een geel vakje.

Piekuren en informatie

Op bepaalde uren kun je beter níet vertrekken. Houd daarom rekening met de volgende piekuren:

Piekuren

Vrijdag van 15:00 tot 22:00 uur, vooral rondom Parijs.

Zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur, vooral op de wegen in de Rhônevallei, West-Frankrijk, in de Alpen en in Zuid Frankrijk.

Zondag van 16:00 tot 20:00 uur, vooral rondom grote steden en in de Rhônevallei.

Radio

Wellicht heb je de navigatie aanstaan en past-ie de route automatisch aan als er onderweg files ontstaan. Mocht je die luxe niet hebben, dan kun je eventueel via de radio luisteren naar de actuele Franse verkeersinformatie. Langs praktisch alle Franse autosnelwegen is Autoroute FM 107.7, Radio Vinci te beluisteren. Dit radiostation zendt elk kwartier actuele verkeersinformatie uit. Op 107.7 FM kun je ook verkeersinformatie via TMC ontvangen. Mocht je geen Frans verstaan: met hoge uitzondering (het blijven Fransen) wordt in het hoogseizoen de informatie in het Engels gegeven.

Werkzaamheden



De A1 Parijs richting Lille is tot zondag 13 augustus middernacht afgesloten bij Ronchin (tussen aansl. A22 en aansl. A25). Verkeer wordt omgeleid via de oostelijke ring van Lille (A27, E403).

Extreme hitte in Zuid-Europa

Het wordt deze zomer extra warm in Zuid-Europa, met temperaturen boven de 40 graden Celsius. Het kan dus een bloedhete autorit worden. Zorg dat je met die warmte veilig en comfortabel de weg opgaat en lees vooraf deze belangrijke tips.

Tijdens zo’n lange autorit ligt de auto als je niet uitkijkt al snel vol snoeppapiertjes, pakjes drinken, lege frisdrankflesjes en andere rommel. In deze video zie je hoe je dit kunt voorkomen:

Bron: ANWB, Reisprofs