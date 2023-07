Voor de thuisblijvers: Italië in eigen land

Voor de thuisblijvers en Italianen met heimwee: hier geniet je van Italiaanse vibes zonder op reis te gaan.

Hap slik weg

Van ravioli, penne tot papardelle. Wie behoefte heeft aan versbereide pasta kan zijn hart ophalen bij pastabar Spaghetteria. Een no-nonsens plek met de bruisende sfeer van Italië. Aanschuiven doe je bij de vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Pastabar Spaghetteria (spaghetteria.com)

1, 2 of 3 bolletjes?

Gelukkig hoef je niet het vliegtuig te pakken om het lekkerste Italiaanse ijs te proeven, ook in ons kikkerlandje vind je genoeg plekken met de lekkerste gelato.

Massimo Gelato (Van Ostadestraat 147, Amsterdam)

Gelateria Garrone (Grote houtstraat 179, Haarlem)

Da Vinci (Lindenlaan 145, Amstelveen)

Robert Gelato (Poortstaat 93, Utrecht)

Casa Picola (Vischpoortstraat 25, Elburg)

Bernardo’s (Molenstraat 118, Ede)

Italia (Vincent van Goghstraat 9, Nuenen)

Luciano (meerdere vestigingen door heel Nederland)

De zilveren lepel

Al vijftig jaar dé Italiaanse klassieker. De recepten zijn kort, bijna allemaal makkelijk en heerlijk! Er is ook een vega(n) variant.

€ 52,99 en € 49,99 (Spectrum) Big Mamma

De Italiaanse chef-koks van de restaurantketen Big Mamma koken volgens de tradities van hun mama’s, maar dan aangepast aan deze tijd.

€ 35,- (Good Cook BV) De bijbel van de Italiaanse keuken

Fijn Italiaans kookboek met duidelijke stap-voor-stap fotografie en uitleg van de ingrediënten en aanwijzingen. Kan niet misgaan.

€ 34,99 (Carrera) Pasta Grannies

Alle recepten zijn voorzien van een QR-code naar een YouTube-video. Zo leer je een-voudig hoe je zelf de perfecte pasta maakt en kookt.

€ 29,99 (Fontaine Uitgevers) Nigellisima

In dit boek van Nigella Lawson staan heerlijke simpele, pure en eenvoudige recepten en proef je in alles haar liefde voor La Bella Italia.

€ 22,45 (Atlas Contact)

Pasta e basta

Niet sollen met nonna of la mamma, want vers gemaakte pasta sla je niet af. De uitdrukking Pasta e basta is het antwoord op de vraag: ‘’Wat eten we vandaag?’’ Het antwoord luidt: ‘’Pasta en dat is het.’’ Laat deze nou extra lekker smaken in een knappe schaal.

Ovale schaal € 44,95 (Anna+Nina)

La dolce vita

Bijna elk strand in Italië staat er vol mee. Met een gestreepte parasol geef je tuin of balkon een flinke dosis Italiaanse vrolijkheid en heb je die hoognodige schaduwplek binnen handbereik.

Geel Ø 170 cm € 17,50 (Hema) Groen Ø 150 cm € 129,99 (beliani.com) Blauw Ø 160 cm € 29,95 (Leen Bakker)

Meezingers

In de afspeellijst The Perfect Italian dinner, vind je een groot scala aan liedjes die gelijk de juiste toon zetten voor een Italiaans etentje thuis. Buon appetito!

The Perfect Italian Dinner (Spotify)

3x Italiaanse koffie

Geurig, intens, vol. Dat is de smaak van echte Italiaanse koffie. De lekkerste bakkies (en iets lekkers) haal je op deze adressen.

Focacceria Amsterdam (Overtoom 445, Amsterdam) De Koekfabriek (Schoutenstraat 7, Utrecht) De Koffiebar (Karel Doormanstraat 352, Rotterdam)

Mafia Mamma

Geef de twee top-actrices Toni Colette en Monica Bellucci een rol in een film, en je bent verzekerd van anderhalf uur humor en power. In Mafia Mamma volgen we het verhaal van de Amerikaans Kristin (Toni), die het maffia-imperium van haar grootvader in Italië erft. Gelukkig wordt ze daarbij begeleid door raadgever Bianca (Monica) en overtreft ze op hilarische wijze ieders verwachtingen als nieuw hoofd van het familiebedrijf.

Nu in de bioscoop

Pizza hotspots

Of je nu team Margherita bent of prosciutto, bij deze pizzeria’s is elke variant de moeite waard.

L’Antica Pizzeria Da Michele (Eerste van de Helststraat 72H, Amsterdam)

Pizza Buratta (vestigingen in Den Haag)

Satriale’s Pizzabar (Plantage 1B, Utrecht)

PizzaBar di Vinci (Lusthofstraat 2, Rotterdam)

Picollo Forno (Nassaustraat 7, Haarlem)

l’Appetito (Dorpstraat 26 St. Geertruid)

Pizzeria Pingjum (Grote Buren 9, Pingjum)

Pazzi Breda (Van Coothplein 33, Breda)

Tekst: Christianna Kazantzis, Stephanie Pander | Fotografie: Esmee Franken, Barts Boekje, Fabrizio Di Giulio, Pasta Bar Spaghetteria, Pizza Burrata | Styling: Judith de Ruiter