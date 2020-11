Dit gebeurt er met je vouchers als een reisorganisatie failliet gaat

Middenin de tweede coronagolf hebben reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen het niet makkelijk. Maar wat betekent het voor jou, als een reisorganisatie failliet gaat nu je nog een voucher van ze hebt?

Hendrik Noorderhaven van EUclaim legt aan EditieNL uit hoe dat zit.

Weggegooid geld?

Als jouw vlucht of reis werd geannuleerd vanwege de coronacrisis, heb je een voucher ontvangen van de organisatie waarbij je geboekt hebt. Deze kun je in de toekomst nog eens uitgeven om je geannuleerde reis in te halen. Maar als een organisatie failliet gaat, wordt dat een lastig verhaal. Is er dan een oplossing? Of is de hele reissom dan weggegooid geld?

Vouchers

Hendrik Noorderhaven, directeur van EUclaim, legt uit hoe dat zit. Ten eerste laat hij weten dat het uitgeven van vouchers eigenlijk al een vreemde actie op zich is. “Als een reis geannuleerd wordt hoor je binnen twee weken je geld terug te krijgen. Maar de reisbureaus hebben eenzijdig besloten vouchers uit te gaan geven. Dit wordt gedoogd door het kabinet”, vertelt hij.