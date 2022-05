Waar heb je recht op als je door de drukte op Schiphol je vlucht mist?

Zowel binnen als buiten lijken er flinke rijen staan bij de luchthaven, wat betekent dat het extra lang duurt om je in te checken. Hoewel de meeste mensen gelukkig alsnog hun vlucht halen, zijn er ook mensen die hun vlucht door de drukte gemist hebben.

Geen recht op vergoeding

De in claims gespecialiseerde bedrijven Aviclaim en EUclaim krijgen deze dagen regelmatig telefoontjes van mensen die zich afvragen waar ze in zo’n situatie recht op hebben. Ook komen er claims binnen van mensen die gecompenseerd willen worden voor hun gemiste vlucht, maar dit blijkt niet zinvol te zijn: volgens de organisaties heb je hier als reiziger namelijk geen recht op.

Verantwoordelijkheid van reiziger op Schiphol

Het wordt namelijk als de verantwoordelijkheid van de reiziger gezien om op tijd te komen bij het vliegtuig. “Dan moet je zorgen dat je er een uur eerder bent”, zo vertelt Aviclaim-oprichter Remco Kuilman aan Radar. Zijn bedrijf krijgt dagelijks tussen de twintig en vijftig vragen van mensen over een gemiste vlucht. Ook EUclaim krijgt ‘heel veel’ vragen over de Schipholchaos en heeft sinds april maar liefst 2000 verzoeken tot compensatie gekregen. Volgens de organisatie weten veel mensen dat zij daar geen recht op hebben, ‘dus de passagiers die wel contact met ons zoeken, zijn echt het topje van de ijsberg’.

Gratis vervangende vlucht

TUI laat weten druk te zijn met ‘het oplossen van het probleem en niet met het tellen van mensen die hun vlucht hebben gemist’. Mocht iemand zijn vlucht niet halen, dan wordt er volgens de reisorganisatie altijd gezocht naar een vervangende vlucht. Bij EasyJet valt het aantal passagiers dat een vlucht heeft gemist nog redelijk mee. “Een verklaring hiervoor kan zijn dat EasyJet voornamelijk vertrekt vanuit vertrekhallen 3 en 4 - aan het uiteinde van de terminal, waar het in het algemeen minder druk is. Wel hebben onze passagiers veel last ondervonden van de drukte”, zo laat een woordvoerder weten. Volgens EasyJet kunnen mensen die hun vlucht hebben gemist met de hulp van het grondpersoneel gratis een volgende vlucht boeken.

