We mogen weer! De 12 vakantielanden die je per 15 juni kunt bezoeken

Het is de zin waar menig Nederlander op wachtte bij de persconferentie woensdagavond: “Het korte antwoord op alle vragen is dat we deze zomer op vakantie kunnen.” Vanaf 15 juni mogen Nederlanders weer de grens over en wel naar de volgende 12 landen.

Het groene licht van Mark Rutte betekent trouwens niet dat de landen op groen gaan. De volgende 12 landen krijgen het gele reisadvies. Dat betekent dat je er wel op vakantie mag, maar moet letten op de veiligheidsrisico’s.