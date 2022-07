Van een zomerse strandvakantie tot bergwandelingen in het najaar: op Mallorca is elk seizoen wat te doen. Dat kan ook niet anders met zo veel natuur, cultuur én zalig eten. Wat een rijkdom!

Parelwitte stranden, verscholen baaien, indrukwekkende bergen (tot bijna 1500 meter hoog!), een bruisende hoofdstad, beeldschone dorpjes, een rijke historie en cultuur: Mallorca is de schatkamer van de Balearen in de Middellandse Zee, waartoe ook Ibiza behoort. Hoewel het Spaanse eiland een van de toeristische hotspots is, is er nog altijd heel veel ongerepte natuur en meer dan voldoende rust te vinden op het oppervlak van ruim honderd bij zeventig kilometer. Dan is er ook nog de fantastische keuken, een mix van bergen en zee, met alles van sobrasada (‘smeerbare’ chorizo) tot rode garnalen uit Port de Sóller. Andere lokale delicatessen zijn olijfolie, citrusvruchten, abrikozen, amandelen, kazen en verrukkelijke wijnen. Mallorca heeft simpelweg alle ingrediënten voor een perfecte vakantie.

Hoofdstad Palma

Palma de Mallorca is een levendige stad met promenades en pleinen vol hippe horeca. Via de smalle geplaveide straatjes van casco antiguo, het historische stadshart, dwaal je langs prachtige palacio’s, pleinen met fonteinen en platanen, middeleeuwse kerken, sierlijke bogen, pastelkleurige huizen, imposante poorten en verscholen binnenplaatsen met palmen. Bijkomen doe je op een terras met koffie en een ensaimada, een zoet broodje in de vorm van een slakkenhuis. Een tapasbar is bij uitstek de plek om te borrelen, zoals het knusse 13%, het klassieke Bar España, het traditionele Café La Lonja of het verfijnde Cor, naast de markthal Mercat de l’Olivar.

Shopaholics kunnen in Palma hun hart ophalen, want er zit van alles: van unieke boetieks tot exclusieve merkwinkels. Een paar tips voor modeliefhebbers: Paula’s Room, Suivi en La Principal.

Je culturele hart wordt in de hoofdstad rijkelijk verwend, er is zo veel historie en kunst te zien. De Catalaans-gotische La Seu-kathedraal is een architectonisch juweel aan de palmenpromenade Passeig Dalt Murada. Naast de kathedraal ligt het al even fraaie koninklijke paleis met de originele baden uit de Moorse tijd en prachtige wandtapijten. Het veertiende-eeuwse kasteel Bellver is een van de weinige ronde kastelen van Europa en alleen daarom al bijzonder. Hier is ook het historisch museum van Mallorca gevestigd. Verder is er het museum voor hedendaagse kunst Es Baluard, gebouwd in de zestiende-eeuwse vestingmuren met uitzicht op de jachthaven, stad en zee. De collectie omvat werk van onder meer Picasso en Miró. Wie van lezen houdt, strijkt midden in Palma neer, in de leestuin BiblioJardí. Neem koffie met wat lekkers mee van het koffietentje La Molienda om de hoek en geniet hier even van een rustig moment.

Miró en meer

Net buiten de stad is de Miró Mallorca Foundation, waar de oude ateliers van Joan Miró vol staan met zijn kunst. Het is een indrukwekkende plek, alleen al door de modernistische architectuur van de architect Josep Lluís Sert, een vriend van de schilder. Tip voor liefhebbers van moderne kunst: galerie annex museum CCA Andratx in Sa Coma, een halfuurtje rijden van Palma. Behalve verantwoord ook een fijne plek om even aan de drukte te ontsnappen. Net als het Museu Sa Bassa Blanca. Een stralend wit oosters paleis in weelderige tuinen aan de noordkust bij strandbestemming Alcúdia.

Om het eiland te verkennen, zijn auto en scooter de handigste vervoermiddelen. Of neem de historische trein van Palma naar Sóller. Deze honderd jaar oude houten boemel rijdt door de bergen van de Serra de Tramuntana, via bruggen en tunnels naar pittoreske bergdorpjes naar Port de Sóller aan zee. Sóller is omgeven door sinaasappelboomgaarden.

Vlak bij Sóller ligt ook het bergdorp Fornalutx.

De stenen trappen van de smalle straatjes lijken hier als een waterval de berg af te stromen, tussen de uit natuursteen opgetrokken huizen met hun golvende pannendaken. Net ten zuiden van Sóller ligt nóg zo’n schilderachtig dorp: Valldemossa. Een bezienswaardigheid hier is het dertiende-eeuwse klooster waar de componist Frédéric Chopin een tijdje woonde. Hij noemde het klooster de mooiste plek ter wereld. In het dorp zelf is het één en al bloemenpracht en er zijn opvallend veel winkeltjes en eetadresjes, zoals de oude bakkerij Panadería Pastelería Ca’n Molinas. Daar verkopen ze onder meer de lokale specialiteit coca de patata, een smakelijk aardappelbroodje. Ga voor de lekkerste tapas naar S’estret of Sa Cova.

Proef paella

Helemaal aan de andere kant van het eiland ligt het afgelegen vissersplaatsje Cala Figuera. De rechte witte huizen met hun kenmerkende groene luiken zijn gebouwd rond een kleine baai tegen de okergele rotsen met pijnbomen. In het water drijven oude vissersbootjes die nog dagelijks uitvaren. Proef hier de dagverse vis of paella bij een van de restaurants, zoals La Marina. Een stuk naar het noorden bevindt zich Cala d’Or. Deze kleine plaats staat bekend om de talloze baaien in de omgeving. Daaronder Cala Esmeralda, Cala Ferrera en het wat drukkere Cala Santanyí. Voor een strandvakantie is dit gebied misschien wel de beste locatie. Ben je op zoek naar lange witte stranden, ga dan naar Es Trenc in het zuiden of Playa de Muro, bij de populaire plaats Alcúdia, in het noorden. Heerlijk om hier aan het eind van de dag bij een chiringuito (strandtentje) te genieten van de dagvangst uit zee en andere lokale lekkernijen.

Bergen, grotten, tuinen

Voor wandelaars en (sportieve!) fietsers is Mallorca een eiland met veel mogelijkheden. In het groene gebergte Serra de Tramuntana, dat zich uitstrekt over bijna negentig kilometer en toppen van meer dan duizend meter heeft, zijn zowel uitdagende als wat relaxtere wandelroutes uitgezet. Spectaculair is de kloof Torrent de Pareis. Je zult daar soms wel over rotsblokken moeten klauteren. De makkelijkste toegang is vanaf het unieke strand van Sa Calobra, dat door de kloof wordt ingesloten. Parc Natural de Mondragó, helemaal aan de andere kant van het eiland, is wat lieflijker, met beekjes en pijnboombossen. Het heeft een rustieke charme met de sporen van landbouwactiviteit én witte stranden en heldere baaien. Breng zeker een bezoek aan een van de verschillende druipsteengrotten van Mallorca, zoals de grotten van Drach en de Cuevas de Artá, waarin een 22 meter hoge stalagmiet prijkt.

Bezoek voor meer gecultiveerde natuur de botanisch tuinen, zoals Botanicactus, met een uniek scala aan cactussen, sommige al honderden jaren oud. Of de Jardines de Alfabia rond een historisch landhuis aan de voet van het Tramuntana-gebergte. Wát een droomplek. Eigenlijk is heel Mallorca een verrassende droombestemming, zeker als je verwacht dat hier alleen feestende toeristen iets te zoeken hebben. Dat is absoluut niet het geval. Ook rustzoekers, natuurliefhebbers en cultuuraanbidders zullen zich hier helemaal gelukkig voelen.

BEZOEK MALLORCA!

Hier verblijf je

HM Hotels Ayron Park***** ligt midden in het levendige Playa de Palma, vlak bij het strand, de winkels en uitgaansgelegenheden. Het perfecte hotel voor zowel families als stellen. Er is een zwembad met wuivende palmen en het uitzicht vanaf het dakterras is fantastisch.

Dit krijg je

Retourvlucht Palma de Mallorca met Corendon

Gratis transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.

7x overnachting o.b.v. logies en ontbijt

Gratis fles cava op de kamer bij aankomst

Gratis 20 kilo bagage p.p.

Info & reserveren

Prijs is vanaf € 499, - p.p., excl. administratiekosten (€ 25,- per boeking), calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking) en toeslagen. Vertrek t/m 31 oktober 2022. Boeken kan via corendon.nl/libelle o.v.v. Libelle Lezersaanbieding of T 023 751 06 06.

De actie is geldig t/m 30 augustus 2022. Prijzen o.b.v. beschikbaarheid. Op deze aanbieding zijn de ANVR- & SGR-voorwaarden van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Fotografie: AWL Images, Getty Images, Margriet Hoekstra, Imageselect