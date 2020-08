Waarom je jÃºist nu een paraplu in je auto moet hebben liggen

Met die zomerse hitte en strakblauwe lucht weten we één ding zeker: het gaat niet regenen. Toch is het juist nú slim om een paraplu in de auto te leggen.

In de herfst en winter ligt er waarschijnlijk standaard een paraplu in de kofferbak, voor het geval dat het regenen. Maar in de zomer ga je er waarschijnlijk niet vanuit ‘m nodig te hebben. Dat heb je goed mis, want juist met die hitte komt een paraplu volgens de ANWB goed van pas.

Geen airco meer

Het zou je maar overkomen: je staat met die hitte, pal in de zon, met pech langs de kant van de weg. Dan ben je maar wat blij met die paraplu achter in de kofferbak. Want bij pech moet je altijd de auto uitzetten en heb je dus niks meer aan die airconditioning in de auto. Een paraplu kan je in dat geval beschermen tegen de brandende zon, waardoor je rustig en koel kunt wachten tot de hulp arriveert.