Waarom we steeds vaker kiezen om op vakantie te gaan naar Scandinavië

Het aantal Nederlanders dat naar het noorden op vakantie gaat is de laatste tijd enorm toegenomen. Volgens reiskoepel ANVR heeft dit te maken met de klimaatverandering. Ook reisorganisaties als Corendon, ANWB en Nordic zien een toenemende trend in vakanties naar Scandinavië.

Noorwegen of Zweden

Onder Nederlanders zijn normaal gesproken landen als Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland erg populair als vakantiebestemming, maar de laatste jaren lijkt dit te veranderen. Zo was het aantal Nederlanders dat vorige maand naar Zweden ging bijna 37% groter dan in 2019. Het verschil was bij Noorwegen nóg groter, namelijk bijna een verdubbeling.

Verkoeling

Afgelopen maanden was het natuurlijk extreem heet in het zuiden van Europa, waardoor veel vakantiegangers verkoeling zochten in het noorden van Europa. “Met name jongere mensen willen op vakantie vaak hiken. Maar dat gaat moeilijk als het heel warm is. Dan kun je beter de verkoeling opzoeken in Zweden of Noorwegen”, zegt een woordvoerder van de ANVR tegen NU.nl.

Elektrische auto

In het noorden kun je op veel verschillende soorten vakanties: van camperreizen tot rondreizen. En het is ook voor alle leeftijden interessant. “We denken dat 2023 daardoor een kanteljaar kan zijn en dat de komende jaren nog meer Nederlanders naar Scandinavië gaan”, zegt de ANVR. Daarnaast vinden veel mensen het een voordeel dat je in Scandinavië overal terecht kan met een elektrische auto.

Scandinavië is in trek

Maar... het zuiden van Europa blijft in trek. Jaarlijks vertrekken een miljoen Nederlanders naar de Spaanse zon, terwijl er ‘slechts’ duizenden toeristen voor Zweden kiezen. Het is alleen opvallend dat dit aantal ineens enorm oploopt. Scandinavië blijkt onder de reizigers gewoon steeds meer in trek.

Wij snappen wel waarom. Kijk bijvoorbeeld naar de afbeelding bovenaan dit artikel, zo mooi! De prachtige natuur spreekt veel mensen aan, denk maar aan het noorderlicht, de fjorden en de gigantische bergen. Verder is het een groot pluspunt dat je in Zweden overal kunt recreëren. Je bent dus vrij om óveral je auto, camper of tent op te zetten in de natuur, een duik te nemen in een willekeurig meertje of bloemen en bessen te plukken. Bovendien staan de Scandinavische landen al járen in de wereldwijde top tien van gelukkigste landen ter wereld. En dat is niet voor niets. Scandinaviërs hebben namelijk verschillende gewoontes waar je gewoon heel gelukkig van wordt.

Noorwegen en Zweden weten mensen inmiddels wel te vinden, maar wat dacht je van Fins Lapland of Zweeds Lapland?

Is deze Zweedse prins dan echt de állerknapste prins ter wereld?

Bron: ANVR, NU.nl