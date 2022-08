Wandelen in de bergen? Zo houd je het veilig (en leuk!)

En toen we hem toch aan de lijn hadden, vroegen we hem gelijk waar we onze eerstvolgende bergvakantie moeten boeken.

Erwin, wat is handig om te weten voordat we een bergwandeling gaan maken?

“De voornaamste uitdaging is dat we als Nederlanders niet gewend zijn om in de bergen te wandelen, omdat we die simpelweg niet hebben. We zijn minder stabiel op ongelijk of steil terrein en maken daardoor sneller een val. Daarom is het handig om, voordat je bijvoorbeeld in de bergen op vakantie gaat, dichter bij huis te oefenen. De Ardennen of Zuid-Limburg zijn geschikte en mooie plekken om te trainen. Verder is het goed om te onthouden dat kilometers in de bergen niet zo veel zeggen. Duidelijkere indicatoren voor de moeilijkheidsgraad van een wandeling zijn het aantal hoogtemeters en de duur. Sommige wandelaars willen een tocht nog weleens onderschatten. Omdat ze vermoeid raken, maken ze fouten en glijden ze sneller uit. De meeste landen kennen een gradatiesysteem voor hoe lastig bepaalde routes zijn. In Zwitserland werken ze bijvoorbeeld met T1 (wandelen) tot en met T5 (moeilijke alpiene tochten), in Oostenrijk met een kleurcodering. Belangrijk is ook het weer. In de zomer komt soms warmte-onweer voor. Door dan naar beneden te haasten, kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan.”

Duidelijk. Hoe kan een goede uitrusting bijdragen aan onze veiligheid?

“Met Mountain Network organiseren we ook bergbeklimmingen en wandeltochten in de Alpen. Van tevoren moeten we altijd ons best doen om mensen te overtuigen van het nut van stokken. ‘Daar loop ik niet lekker mee’, horen we vaak. In Nederland misschien niet, maar in de bergen voorkom je er een hoop ongelukken mee. We lopen op slechts twee benen, da’s een stuk minder stabiel dan op vier poten. Heuveltje op of heuveltje af kun je veel beter je evenwicht bewaren als je armen bij de grond kunnen – door ze met wandelstokken te verlengen.”

En qua kleding? Zijn schoenen met extra grip bijvoorbeeld handig?

“Ja, het beste is om echt wandel- of bergschoenen te kopen. Die hebben een zool van een speciaal soort rubber, waardoor ze meer houvast bieden op hobbelig terrein. Daarnaast voorzien ze in een stootrand, ter bescherming tegen bijvoorbeeld rotsblokken die naar beneden rollen, en een hogere sluiting voor extra enkelstabiliteit. Afhankelijk van het type tocht dat je gaat maken, kun je op wandelpaden met trailrun- of hardloopschoenen ook prima uit de voeten. Ik zie regelmatig mensen op AllStars lopen, dat zou ik dan weer niet aanraden. Naast schoenen zijn een extra laag warme en waterdichte kleding fijn. Een fleecevest en een regenjas, bijvoorbeeld. Hoe hoger je komt, des te kouder het wordt - zeker met wind. En het weer kan altijd omslaan.”

Bestaat er ook zoiets als een speciaal rugzakje met hulpmiddelen voor noodgevallen, zoals off-pisteskiërs dat hebben?

“Zo’n kit is bij bergwandelingen niet echt aan de orde. Wel adviseer ik om een compacte EHBO-doos mee te nemen, voor klein letsel als schaafwonden en blaren. Ga je een tocht doen zonder goede bewegwijzering, dan is een kaart handig. Ook hier ben je gebaat bij wandelstokken. In de vroege zomermaanden vormen sneeuwvelden een reëel gevaar. Stokken kunnen dan helpen om je balans beter te bewaren. Een handige tip is trouwens om niet met je gezicht naar een helling toe te leunen als je een steile afdaling maakt, dus niet achteruit afdalen. Het voelt misschien veiliger, maar in werkelijkheid duw je je voeten weg van de helling. Door rechtop te staan en je gewicht volledig op je zwaartepunt te laten rusten, sta je veel stabieler en glijd je dus minder snel weg. Als laatste: sla het nummer van de bergredding op in je telefoon en weet waar je naartoe gaat, zodat je in geval van nood kunt uitleggen waar je bent. Je kunt ook 112 of het algemene noodnummer bellen, maar het duurt vaak lang voordat ze je locatie begrijpen. Direct met de lokale bergredding bellen is dan sneller.”

Tot slot: waar liggen de mooiste wandelroutes binnen en buiten Nederland?

“Binnen Nederland in Zuid-Limburg, daar heb je de Dutch Mountain Trail. De route voert langs alle hoogste toppen van Nederland. Hij is in totaal honderd kilometer lang en gaat een stukje door Duitsland heen, maar je kunt ’m ook in kleinere etappes opdelen. Iets verder van huis heb je de Mullerthal Trail in Luxemburg (zie foto onder). Je ziet hier veel diepe groene dalen, rotswanden, beekjes en riviertjes. Het is een prachtige route van ook honderd kilometer – meer zelfs. Natuurlijk kun je ook een kleinere ‘lus’ pakken. Verder is in de Alpen alles mooi, daar zit je sowieso altijd goed.”

Eén van de vele prachtige plekjes die je op de Mullerthal Trail in Luxemburg tegenkomt. Beeld Getty Images/iStockphoto

Waar ga je zelf het liefst naartoe?

“Eén van mijn persoonlijke favorieten is Slovenië, een beetje het vergeten Alpenland. Het is er aanzienlijk rustiger dan in de rest van de bergketen, en een stuk groener. In het Triglav National Park is het waanzinnig mooi. Je vindt hier de hoogste berg van Slovenië, de Soča-vallei en een schitterende azuurblauwe rivier, die bij kanoërs erg populair is. Verder heb ik de Schotse West Highlands Way (zie foto onder) gedaan. Als je nog niet zo veel wandelervaring hebt en van de bergen wilt proeven, zou ik zeggen: ga absoluut naar Schotland. Ook daar is het supermooi.”

De West Highlands Way in Schotland is een absolute aanrader. Beeld Getty Images/iStockphoto

Bron: Mountain-Network.nl