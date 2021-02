5 x wandelen alsof je (eindelijk weer eens) in het buitenland bent

In deze coronatijd is wandelen van veel Nederlanders een hobby geworden. Een gezonde bezigheid, maar toegegeven: dat ommetje in het park of door het centrum gaat op een gegeven moment wel een beetje vervelen. Zin in wat anders? Op deze wandelplekken lijkt het net alsof je in het buitenland bent.

Het Zuid-Limburgse Heuvelland kan soms aanvoelen als een plek in Italië. De omgeving van het schilderachtige dorpje Eys heeft niet voor niets de bijnaam ‘het Toscane van Limburg’.

Dagje naar de Sahara

Op sommige plekken in Nederland lijkt het net alsof je in de Sahara bent. Kootwijkerzand bij Kootwijk is zo’n plek. Het is het grootste stuifzandgebied van West-Europa en daarom een uniek stukje natuur op de Veluwe met 700 hectare aan stuifzand. Vergeet niet om warme thee mee te nemen in een thermoskan, want hier kun je uren rondslenteren.

Venetië in Nederland

Giethoorn wordt ook wel ‘het Venetië van Nederland’ genoemd. Het is dan ook een van de bekendste wandelplekken. Deze pandemie is eigenlijk de perfecte tijd om een bezoekje te brengen aan het Nederlandse waterstreekdorp, omdat het nu niet overspoeld wordt door toeristen. Extra fijn: in Giethoorn en omgeving ligt een compleet wandelnetwerk met 550 kilometer gemarkeerde routes.

Op kastelenjacht in Valkenberg

Speciaal voor de liefhebbers van kastelen: in Valkenberg in Zuid-Limburg kun je een wandeling maken langs allerlei kastelen. Wil je jezelf even in Frankrijk wanen? Bezoek dan Kasteel Oost met haar Franse baroktuin. Vergeet vervolgens Kasteel Schaloen met slotgracht, molen en kasteeltuin niet. Voor een historische wandeling hoef je dus echt niet per se naar het buitenland.

Streetart spotten in Breda

Ben je een echte stadsliefhebber? Breng dan eens een bezoekje aan Breda. De Brabantse stad barst van de street art en daardoor voelt het net alsof je in Berlijn bent. Normaal gesproken worden er speciale tours georganiseerd door Blind Walls Gallery, maar door de coronamaatregelen staan die even on hold. Gelukkig kun je ook op eigen houtje de muurschilderingen bewonderen.

