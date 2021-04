Déze waanzinnige wandelroute is verkozen tot beste van de Benelux

Sinds half maart 2020 zijn we met z’n allen massaal aan de wandel geslagen. Niet zo gek ook, want lange tijd konden we niet heel veel anders actiefs ondernemen. Ben je in je eigen omgeving inmiddels wel uitgewandeld? Dan is deze mooie wandelroute eentje om op de bucketlist te noteren. De 137 kilometer lange tocht is namelijk verkozen tot beste van de Benelux.

En er loopt een deel van de route door ons eigen kikkerlandje.

Hier loop je deze wandelroute

The place to be voor deze mooie wandelroute is RivierPark Maasvallei. Hier kun je heerlijk stappen langs oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen en grindbanken. Allesbehalve saai, en afwisseling ten top. Alsof je dwars door een lesje aardrijkskunde wandelt.

En je raadt het al: dit gebied ligt langs de Maas – de 40 kilometer lange rivier die de grens tussen België en Nederland vormt tussen Maastricht en het Vlaamse Kessenich. Nu de grenzen nog niet helemaal open zijn, kun je in het Nederlandse deel van RivierPark Maasvallei terecht. Dat strekt zich uit van Maastricht tot Maasbracht en ligt tussen de Maas en het Julianakanaal.