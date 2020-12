Leuk voor het weekend: de prachtige wandelroute in Voornes Duin

Ook met de lagere temperaturen is het heerlijk om een fijne wandeling te maken. Wandel door een winters landschap richting de zee, voel de frisse wind op je huid en zie hoe je adem wolkjes vormt bij elke stap. Wij tippen een mooie wandelroute van 12 km door Voornes Duin.

Als de wandelroute door het mulle zand gaat en omhoog de duinen op, piekt de hartslag even. Door de straffe zeewind kan het fris zijn, zelfs met een goed outdoorjack. Ach, na afloop is er weer de warmte van een strandtent, mét haardvuur en kerstverlichting.

Duinen

Het ene moment is het nog oppassen de voeten droog te houden, het volgende moment sta je op een droge duintop, in open grasland of in het bos met loof- en naaldbomen. Wat is het landschap afwisselend! In bijna geen ander duingebied in West-Europa komen zo veel plant- en diersoorten voor als in het Voornes Duin. Vanaf het uitkijkpunt bij duinmeer het Breede Water zijn de broedende aalscholvers en dobberende eenden goed te zien.

Mistletoe

Let in de buurt van Bezoekerscentrum Tenellaplas op bomen met groene ‘bosjes’ erin. De maretak oftewel mistletoe komt al honderden jaren voor in volksverhalen en sprookjes, en geeft rond kerst de kans om iemand de liefde te verklaren. Niemand om te knuffelen? Het is sowieso een mooi gezicht, die groene bladeren in een kale, winterse omgeving.