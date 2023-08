Wat gebeurt er precies als je een toilet doortrekt in het vliegtuig?

Wij leggen het je hier uit.

Zó werkt een toilet in het vliegtuig

In een normaal toilet wordt water gebruikt om door te spoelen, maar in een vliegtuig neemt water te veel plaats in. Daarnaast is het qua gewicht natuurlijk ook niet handig om een enorme watertank aan boord te hebben. Daarom is ervoor gekozen om in vliegtuigen gebruik te maken van een vacuümtoilet. Zo’n toilet zuigt met tot wel 130 kilometer per uur het toiletafval weg. Daarom hoor je ook altijd zo’n hard geluid als je doortrekt. Er wordt bij het doortrekken een klein beetje vloeistof gebruikt om te desinfecteren en vieze geurtjes tegen te gaan.

Dit gebeurt er met toiletafval

Waar komt dan het gerucht vandaan dat toiletafval wordt gelost in de lucht? Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat dit vroeger weleens werd gedaan. Wat nog steeds wel eens gebeurt, is dat er een soort ijsklomp uit het vliegtuig valt met daarin toiletafval. Dit is echter niet opzettelijk, maar een ongelukje.

Na het doortrekken komt het toiletafval terecht in een tank in het vliegtuig, die na het landen wordt geleegd. Soms wordt het klepje van de tank echter niet goed gesloten en op die plek ontstaat er dan een ijsklomp met toiletafvalresten. Deze kan uiteindelijk loslaten en in de lucht uit het vliegtuig vallen. Gelukkig komt dit maar een paar keer per jaar voor.

Bron: Max Vandaag