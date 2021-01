Wauw: deze hotelkamer is volledig geïnspireerd op ‘The Queen’s Gambit’

De Netflix Original-serie The Queen’s Gambit is de best bekeken miniserie ooit. Mensen kochten massaal schaakborden na het zien van de serie en je kunt nu zelfs een speciale The Queen’s Gambit-kamer boeken in een hotel. Die is natuurlijk inclusief grote schaakstukken op het plafond.

The Queen’s Gambit speelt zich af in de jaren vijftig en zestig en gaat over schaakwonder Beth Harmon. Ze is vastberaden de beste schaker van de wereld te worden, maar kampt op haar weg naar haar droom met een alcohol -en drugsverslaving. Naast dat het script van de serie steengoed is, waren kijkers ook te spreken over de styling en het prachtige decor.

