Vulkanische eilanden

Negen vulkanische eilanden in de Atlantische Oceaan vormen samen de Azoren. Ze horen bij Portugal, maar liggen wel zo’n vijftienhonderd kilometer uit de kust vanaf Lissabon. Vulkanen, watervallen, ruige kliffen, veel groen, vriendelijke bewoners. Met deze woorden omschrijf je het Portugese paradijsje in de Atlantische oceaan. Een vakantie hier is een onvergetelijke ervaring.

Hawaï van Europa

De Portugese Azoren zijn een verborgen stuk paradijs in de Atlantische Oceaan. Je komt op de Azoren helemaal tot rust, want heel toeristisch is het nog niet. Maar dat maakt het juist zo ongerept mooi. Door alle fleurige bloemenpartijen en de ruige natuur, doet dit eiland denken aan Hawaï. Ga tijdens je bezoek vooral ook langs de kust wandelen, want daar kom je veel ruwe bergachtige landschappen met kraters tegen. Het zijn flinke hikes, maar zeker de moeite waard.

Slapende vulkaan

Als je één eiland aandoet, is het hoofdeiland São Miguel de beste keuze. Het ene moment kijk je uit over grillige kliffen met beneden een strand, het volgende sta je in een overwoekerde orkaankrater met uitzicht op een verstild meer. Vergeet niet de befaamde slapende vulkaan Sete Cidades te bezoeken. Je weet dan niet wat je ziet: twee meren, het ene groen, het andere blauw! Je kunt er eindeloos naar blijven kijken en het uitzicht is hier overal even spectaculair. Ook Lagoa do Fogo is zo’n waanzinnig vulkaanmeer die je gezien moet hebben.

Meer weten over de paradijselijke eilanden van Azoren?

Bron: Libelle, Instagram