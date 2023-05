We're going to Miami: Dit is de kleurigste en sprankelendste citytrip ooit!

Miami is als een Caraïbische cocktail: kleurrijk, sprankelend en bedwelmend. Een stad om een onvergetelijke vakantie te vieren, gevuld met strand, shoppen, cultuur en natuur.

Wie op de landkaart kijkt, ziet dat Miami meer in de Caraïben ligt dan in de Verenigde Staten. De Bahama’s en Cuba zijn buren op maar een paar honderd kilometer. Terwijl New York, ook aan de oostkust van Amerika, zo’n tweeduizend kilometer verwijderd is. Niet verwonderlijk dus dat Miami een verrukkelijk Latijns-Amerikaanse vibe heeft. Je ziet, proeft en hoort het overal. De zon staat er altijd hoog aan de hemel, de palmen en de banyan-bomen met hun luchtwortels geven de stad een subtropische sfeer, de geuren van de Cubaanse keuken kruiden de lucht, bij de fruitstalletjes op straat proef je de meest verse mango’s en papaja’s die je ooit hebt gegeten, salsa en latin klinkt uit de ramen van bars en clubs, en als je een woordje Spaans spreekt, maak je snel vrienden. Zoals elke Amerikaanse metropool is ook Miami uitgestrekt. Alle verschillende wijken hebben hun eigen karakter. Het is dan ook het handigst om de stad wijk voor wijk te verkennen.

Miami Beach

Het iconische beeld dat de meeste mensen hebben van Miami is in feite dat van Miami Beach. Ondanks de naam is dat veel meer dan alleen een strand. Miami Beach is een langgerekt eiland dat door Biscayne Bay wordt gescheiden van de rest van de stad. Je komt er via een van de vijf bruggen. Het bekendste deel van het eiland is South Beach, met de fameuze boulevard Ocean Drive, geflankeerd door palmbomen en chique art-decohotels in pasteltinten. Daarachter ligt het Art Deco Historic District met nog zo’n achthonderd panden in dezelfde onweerstaanbare stijl, tiptop onderhouden. South Beach is het meest levendige deel van Miami als het gaat om zon, zee, eten, drinken, shoppen en uitgaan. Je vindt er de ene unieke winkel na de andere coole cocktailbar en het volgende luxueuze boetiekhotel. Het zal niet verbazen dat dit ook een van de duurste buurten van Miami is. De leukste straat van South Beach is Española Way, gezellig bohemien, met veel winkels en eettentjes. Een andere bruisende struinstraat daar vlakbij is het autovrije deel van Lincoln Road. Behalve deze straten is ook de foodhal Time Out Market Miami (timeoutmarket.com), met dertien eettentjes onder één dak, een goede stek om eten naar je gading te vinden. En is South Beach toch wat te veel qua drukte, ga dan gewoon naar het relaxte North Beach, dat is meer een familiegebeuren.

Wynwood & Design District

Wynwood, net boven Dowtown Miami, is een buurt die de afgelopen decennia helemaal is opgeknapt en nu bekendstaat om de street art, kleinschalige brouwerijen, koffietentjes, originele boetieks en galeries. Het is een artistieke wijk, de muurschilderingen zijn wereldberoemd en waanzinnig om te zien. Ze vormen gezamenlijk een openluchtmuseum onder de naam Wynwood Walls. Een extra reden om naar het bezoekerscentrum van de Walls te gaan: ertegenover zit Pïtusa, een kleurige winkel met onder meer kaftans en strandjurken, helemaal niet zo duur en met deze (strand)outfits hoor je er meteen helemaal bij op Miami Beach. Een vriendelijke bar rond een grote patio is, jawel, El Patio (elpatiowynwood.com). Een biertje kost hier zes dollar en een burger eet je er voor veertien dollar. Veel goedkoper wordt het niet in Miami. Vlak boven Wynwood ligt het Design District, ook te gek om rond te wandelen, al is het daar allemaal wat chiquer. Het is de buurt met designerboetieks en restaurants waar de Michelinsterren je om de oren vliegen. Maar een spectaculair museum als de De la Cruz Collection is dan weer gratis toegankelijk. Het ligt naast het eveneens gratis te bezoeken Institute of Contemporary Art, met onder meer Picasso, Lichtenstein en Christo, maar óók interessante upcoming namen. Wil je lekker eten in deze buurt zonder je creditcard meteen leeg te trekken, probeer dan Pura Vida voor supergezonde én lekker bowls en salades in een fris interieur met veel rotan. Of de Griekse lekkernijen bij Mandolin Aegean Bistro. Of Michael’s Genuine Food & Drink, geen poeha, gewoon alles puur en smaakvol. Een goede optie is ook foodhal Mia Market.

Wynwood Walls

Het startpunt om de fameuze muurschilderingen te bekijken.

2520 NW 2nd Ave– Wynwood wynwoodartwalk.com

De la Cruz Collection

Gratis toegankelijk museum met een prikkelende collectie moderne kunst.

23 NE 41st St – Design District delacruzcollection.org

Institute of Contemporary Art

Met onder meer Picasso, Lichtenstein, Christo én nieuwe namen, gratis.

61 NE 41st St – Design District icamiami.org

Lowe Art Museum

Vijf eeuwen kunst uit alle werelddelen.

1301 Stanford Drive – Coral Gables lowe.miami.edu

Pérez Art Museum

Imposant gebouw met moderne kunst.

1103 Biscayne Blvd www.pamm.org

Vizcaya Museum & Gardens

Prachtig landhuis met tuinen.

3251 S Miami Ave vizcaya.org

Fairchild Tropical Botanic Garden

Grote verzameling tropische planten.

10901 Old Cutler Rd – Coral Gables fairchildgarden.org

Little Havana & Coral Gables

Little Havana is een wijk waar halverwege de jaren 60 veel Cubanen neerstreken, nadat Castro aan de macht kwam. De buurt doet haar naam eer aan en heeft een uitbundig temperament met veel Cubaanse restaurants (Versailles is een fenomeen), warmbloedige salsaclubs (Ball & Chain is een beroemde), en parken en plantsoenen waar senioren domino spelen (het bekendst is Máximo Gómez Park). Het hart van de buurt is Calle Ocho (SW 8th Street). Little Havana is vanwege haar culturele belang inmiddels zelfs uitgeroepen tot National Treasure.

Coral Gables is een chic deel van Miami, net onder Little Havana, in de jaren 20 gebouwd in een mediterrane stijl, die zorgvuldig in stand wordt gehouden. Prachtig zijn ook de lanen, haast tunnels, van banyan-bomen met hun indrukwekkende luchtwortels en enorme bladerdak. Een highlight is er de Venetian Pool, een paradijselijk zwembad dat elke dag opnieuw wordt gevuld met vers bronwater. Als je zin hebt om te zwemmen, maar niet bij het strand, is dit dé place to go. De Miracle Mile met z’n palmbomen en acacia’s is een droom van een shoppingstraat. Leuk om je te vergapen aan de etalages en ondertussen bij te komen op een van heerlijke terrassen. Ook een bezoek meer dan waard is het Lowe Art Museum, maar het allermooist in Coral Gables is toch wel de Fairchild Tropical Botanic Garden, één van de mooiste botanische tuinen ter wereld.

Goed om te weten: bij eten en drinken komen altijd nog taxes en 18-20% servicetoeslag.

Time Out Market Miami

Fijne foodhall in South Beach.

1601 Drexel Avenue – South Beach timeoutmarket.com

Mandolin Aegean Bistro

Griekse lekkernijen.

4312 NE 2nd Ave – Design District mandolinrestaurant.com

Michael’s Genuine

Food & Drink

Puur en smaakvol.

130 NE 40th St – Design District michaelsgenuine.com

Mia Market

Fijne foodhall.

140 NE 39th St – Design District miamarket.com

Pura Vida

Voor betaalbare bowls en salades.

3818 NE 1st Ave – Design District 244

Miracle Mile – Coral Gables puravidamiami.com

Versailles

Legendarisch Cubaans restaurant.

3555 SW 8th St – Little Havana versaillesrestaurant.com

Ball & Chain

Populaire salsaclub.

1513 SW 8th St – Little Havana ballandchainmiami.com

Kunst en alligators

Miami profileert zichzelf graag als kunststad en er zijn al wat mooie musea genoemd, maar er zijn er nog veel meer. Het grootste en bekendste museum voor moderne kunst is Pérez Art Museum Miami, pal aan de baai en met een hangende tuin als entree. Tip: bij Verde, het restaurant van het museum, kun je informeel dineren met uitzicht over het water. Het ultramoderne Frost Science museum heeft onder meer een aquarium. Vizcaya Museum & Gardens is een historisch landgoed met Versailles-achtige tuinen waar je een indruk krijgt van het rijke leven in Florida rond 1900. Even de stadshectiek verruilen voor natuur? Pal aan Miami grenst het Everglades National Park, een subtropisch wetlands-gebied met onder meer alligators en flamingo’s. Dichterbij, pal onder Miami Beach, liggen twee groene eilanden: Virginia Key Beach Park en Key Biscayne.

Koffers pakken

Zin gekregen om de koffers naar Florida te pakken? Hier nog een paar reistips. Het is eeuwig zomer in Miami, maar in de winter en lente is die zomer er op z’n best. Dan heb je strandweer zonder overdadige hitte en dagelijkse regenbuien. Zorg voor voldoende zonbescherming (pet, hoed, huidbedekkende kleding) en kies een zonnebrandproduct zonder schadelijke chemicaliën voor de kwetsbare koraalriffen hier. Vergeet ook muggenspray niet. De benodigde badkleding, om niet uit de toon te vallen, koop je gewoon daar. Dan heb je meteen een goed excuus om te gaan shoppen bij één van de luxueuze giga-malls, zoals Bal Harbour Shops, Aventura Mall en Brickell City Centre, want dat zijn attracties op zich.

Venetian Pool

Buitenzwembad uit 1924 met palmen, watervallen en bruggetjes.

2701 De Soto Boulevard – Coral Gables coralgables.com/attractions/venetian-pool

Pïtusa Flagship Store

Voor kleurige kaftans en strandjurken.

2501 NW 2nd Ave – Wynwood pitusa.co

Bal Harbour Shops

Luxe mall met vijvers, bomen en fonteinen, een belevenis.

9700 Collins Ave balharbourshops.com

Aventura Mall

Boetieks en restaurants in verschillende prijsklassen.

19501 Biscayne Boulevard aventuramall.com

Brickell City Centre

Winkels, bars en restaurants van exclusief tot hip en betaalbaar.

701 S Miami Ave brickellcitycentre.com

Fotografie: Karlien van der Geest, Getty Images, Joost Govers, iStock, Shutterstock, Stocksy, Sanne Tulp | Styling: Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Judith Pronk