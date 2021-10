Weekendje weg? Dit zijn de mooiste kerstmarkten binnen Europa 

Bucketlist goals: alle onderstaande kerstmarkten afstrepen.

Reims, Frankrijk

In het hart van de Franse Champagnestreek vind je het stadje Reims. Als we de geschiedenisboeken moeten geloven, vond hier de eerste Franse kerstviering plaats in 496 na Christus. Fast forward naar 2021: op deze kerstmarkt staan 125 kerststallen met onder andere lokale delicatessen, traditionele producten en verschillende kerstcadeaus. Verder staat de kerstmarkt bekend om de chalets van champagneboeren die hun eigen champagnes voor een fijne prijs verkopen. Ideaal om in te slaan voor de feestdagen.

Van 22 november tot 24 december

Keulen, Duitsland

Geniet van een traditionele pretzel terwijl je een van de zeven kerstmarkten in Keulen bezoekt. De betoverende kerstmarkt op het plein voor de kathedraal is favoriet. Er staan meer dan 160 schilderachtige stallen met zelfgemaakte kerstspullen, glühwein en lekkernijen als kaneelsterren en gebakken appels. Op pad met de (klein)kinderen? Breng dan zeker een bezoekje aan Santa Claus Village op het Rudolfplatz, de thuisbasis van de kerstman.

22 november tot 23 december

Praag, Tsjechië

De Tsjechische keuken en cultuur leer je beter kennen tijdens de kerstmarkt op het Oude Stadsplein of die op het Wenceslasplein. Bewonder de prachtig verlichte kerstbomen, luister naar kinderen die lokale kerstliedjes zingen in klederdracht en neem een van de handgemaakte cadeaus mee. Honger gekregen? Je kunt de kerstmarkt niet verlaten zonder een plak geroosterde ham, een pannenkoek of pittige peperkoek. Dit spoel je vervolgens weg met een glas Tsjechisch bier, honingwijn of warme chocolademelk.

27 november tot 2 januari

Brugge, België

Wie iets dichterbij huis wilt blijven, kan natuurlijk naar de kerstmarkt in Keulen, maar óók naar die in Brugge. De middeleeuwse straten van de Belgische stad worden versierd met duizenden lichtjes die reflecteren in het kanaal. Je kunt er niet alleen shoppen en eten, er is ook een schaatsbaan op het centrale plein.

26 november tot 9 januari

Boedapest, Hongarije

Combineer een vakantie in Boedapest met een bezoek aan de kerstmarkt. Op het Vörösmarty-plein voor het wereldberoemde Gerbeaud-koffiehuis koop je handgemaakte kerstitems. Extra leuk: de Hongaarse lekkernijen die je kunt proeven. Kom maar door met die gegrilde paprikaworsten, geroosterde gans, honingkoekjes en kürtöskalács (ook wel bekend als schoorsteen-cake). Liefhebbers van kleine marktjes lopen door naar het Sint-Stefanusbasiliek-plein. Hier is ook een schaatsbaan en een lasershow die op de kathedraal wordt geprojecteerd.

19 november tot 31 december

Salzburg, Oostenrijk

De kerstmarkt in Salzburg bestaat al sinds de 15e eeuw. Er staan zo’n honderd marktkramen waar je werkelijk alles kunt kopen: van een kerstduivel die is gemaakt van gedroogd fruit tot verse, warme kastanjes. Muziekliefhebbers kunnen het meezingkoor bezoeken dat iedere dinsdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur aanwezig is.

18 november tot 26 december

Valkenburg, Nederland

Wie écht dichtbij huis wilt blijven, gaat naar Valkenburg. Deze kerstmarkt zou iedere Nederlander minstens één keer moeten bezoeken. De Limburgse stad wordt van onder tot boven in kerstsferen gehuld. Vergeet vooral niet een van de twee ondergrondse kerstmarkten in de mergelgrotten te bezoeken.

12 november tot 9 januari

Bron: Womanandhome