Wel of geen fooi geven? Dít zijn de ongeschreven regels in het buitenland

In veel landen is fooi harder nodig dan in Nederland, want in die landen rekenen horecamedewerkers op het extraatje om hun rekeningen te betalen. Tegelijkertijd zijn er landen waarin fooi juist niet gebruikelijk is en waarin het als respectloos wordt gezien. Hoe weet je nou wat het geval is in jouw vakantieland? Libelle helpt een handje.

Fooi geven op vakantie? In deze landen is dat bijna verplicht

Er staat echt nergens in de wet dat fooi geven verplicht is. Toch is het in veel landen een ongeschreven regel, omdat horecamedewerkers anders te weinig verdienen om rond te komen. Populaire vakantiebestemmingen waar dit het geval is? De Verenigde Staten en Zuid-Afrika bijvoorbeeld. In deze landen leven mensen bijna van hun fooien en is niets extra’s geven dan ook een absolute no go.

Waar je in Nederland en Europa vaak wegkomt met een bedrag naar boven afronden, is dit in deze landen niet voldoende. Geef minstens 10 procent van de totale rekening als fooi om geen scheve blikken van het personeel te krijgen. Reis je buiten ons eigen continent? Zoek dan altijd uit hoe het daar zit met de fooi-gebruiken, want de kans is groot dat het totaal anders is dan in Nederland.

Hetzelfde als Nederland

In landen dichterbij huis, zoals Spanje, Frankrijk en Turkije, gelden over het algemeen dezelfde regels als in Nederland. Fooi geven is niet verplicht, maar het wordt wel gewaardeerd. Zeker wanneer het eten bijzonder lekker was of de service beter dan normaal, is een extraatje geven een mooi compliment. Je kunt dan 5 tot 10 procent van de gehele rekening aanhouden.

Overigens geldt dat in de meeste landen alleen voor een avondeten. Bestel je op een terras enkel een drankje of twee, dan is fooi niet nodig: “In Spanje geef je vooral fooi als je uit eten gaat en bij iets grotere bedragen. Bij kleinere bedragen, als je bijvoorbeeld twee biertjes afrekent, is het normaal om af te ronden tot de volgende euro”, aldus Maarten Rinsema van Your Catalan Contact tegen het AD.

Fooi als belediging

Om het nog een beetje moeilijker te maken, zijn er ook landen die een fooi totaal niet waarderen. Japan is daar volgens reisjournalist Tijn Kramer het ultieme voorbeeld van. Aan het AD vertelt hij het volgende: “Daar is een fooi geven bijna een belediging voor het personeel. Ze zien het als een eer om hun werk goed te doen en daarom wordt fooi niet gewaardeerd, want dat zou bijna betekenen dat ze hun werk niet goed doen.”

Genoeg reden om van tevoren onderzoek te doen naar de gebruiken op jouw bestemming, als je het ons vraagt.

