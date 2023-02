Williamsburg: de andere kant van New York

Doe het een keertje nét even anders en bekijk New York vanaf Williamsburg. Libelle’s Stephanie Pander kent de leukste adresjes in deze bruisende wijk.

Gingen we voorheen op stedentrip om zo veel mogelijk te zien in een weekend, nu gaan we liever wat langer naar een plek om ons onder te dompelen in een buurt of dorp. Deze reistrend wordt deep travel genoemd. Je gaat dan niet naar Berlijn, maar naar de wijk Kreuzberg. Niet naar Parijs, maar naar het 10e arrondissement. En: niet naar New York, maar naar Williamsburg! In deze hippe wijk in Brooklyn kun je eten en winkelen in stoere fabriekshallen langs de oever van de Hudson, er worden foodtruck-festivals en openluchtconcerten gehouden op oude werven en in de zijstraten barst het van de eigenzinnige boetieks, ateliers, trendy cafés en restaurants.

Toen ik voor de eerste keer met mijn zoon naar New York ging, hij was toen veertien, koos ik voor Williamsburg, omdat het er net wat minder druk voelde dan Manhattan. We vonden een appartement, zodat we langer konden blijven, huurden fietsen en waren binnen een kwartier met de metro in hartje Manhattan. Natuurlijk wilde ik met hem door Central Park fietsen, door China Town slenteren en Ground Zero bezoeken. Maar wat was het heerlijk om na een dag van 10.000 stappen (daar zit je zo aan in New York) thuis te komen in ‘ons buurtje’ en wat te eten bij de diner om de hoek of wat te halen bij een van de vele foodtrucks. Er waren dagen dat we Manhattan links lieten liggen en op ontdekkingstocht gingen in de aangrenzende wijken Greenpoint en Bushwick.

We hebben langs de oevers van de Hudson geslenterd, waar op zomerse zaterdagen de beroemde Smorgasburg Flea & Food Market wordt gehouden.

smorgasburg.com

Overal street-art

De straten van Williamsburg en Bushwick barsten van de graffiti en street-art. Loop vooral om voor het kleurige #fightforstreetart van de Braziliaan Eduardo Kobra (Bedford Avenue ter hoogte van nummer 147). Vergeet niet omhoog te kijken op de hoek van Broadway Avenue en Bedford Avenue naar de replica van Steven Pauls’ foto van wat ‘de Mona Lisa van Williamsburg’ wordt genoemd. Het episch centrum van de muurschildering is iets verderop langs Bushwick’s Wycoff Avenue: een kleurig openluchtmuseum vol werk van bekende en minder bekende kunstenaars. Eindig de dag met een wandeling door Domino Park, op het voormalig suikerfabrieksterrein naast Williamsburg Bridge. Strijk neer op een van de houten zonnebedden langs het water, waar je mooi zicht hebt op de skyline aan de overkant. Er staat een kleine taco-kiosk, Tacocina, en de beroemde pizzeria Roberta’s heeft er een tweede vestiging geopend.

heytacocina.com, robertaspizza.com

Liever oud dan nieuw In New York weten ze ook al lang dat tweedehands leuker is dan nieuw. Het mekka voor vintage-shoppers is Beacons Closet. Wij zochten een outfit bij elkaar in het filiaal in Greenpoint (om de hoek bij Five Leaves). Wat winkelen hier zo aantrekkelijk maakt? Alles hangt op kleur!

beaconscloset.com Dagje highlights Zeker als je voor het eerst in New York bent, is een bezoek aan Manhattan een must: Ground Zero zien, het Guggenheim Museum, een wandeling door Central Park. Met de metro ben je vanuit Williamsburg zo aan de overkant. Er gaan verschillende lijnen, zowel overdag als ’s nachts. Vervoersbedrijf MTA heeft de handige New York Subway-app. Extra leuk: met de fiets naar de overkant. Brooklyn Bridge en Williamsburg Bridge zijn beide voorzien van een fietspad. Een betrouwbare fietsverhuur is Sun & Air aan de voet van de brug in Brooklyn.

sunandair.nyc

Lekker eten & drinken

Iets wat je behalve slenteren in Williamsburg ook eindeloos kunt doen, is koffie en cocktails drinken. Die laatste ook zonder alcohol, want nergens is het virgin cocktailmenu zo uitgebreid als hier. Een favoriete ontbijtstek is Marlow & Sons. Wij wandelden er elke ochtend naartoe en telkens was het weer moeilijk kiezen tussen de citroenscone en het bananenbrood. De koffie krijg je hier, zoals overal in New York, in sloten, dus vraag vooral om een klein maatje.

marlowandsons.com

Favoriete plekken voor weekendbrunch en lunch zijn het elegante Café Colette en het stoere Five Leaves. Café Colette maakt ook een geweldige take-away lunch als je op een zonnige dag liever aan de waterkant iets verderop eet. Five Leaves serveert de beste ricotta-pannenkoekjes, rozen-Pavlova en hash browns (aardappelkoekjes). Het zit op een hoek en heeft een fijn – Europees gezellig – terras waar je het grootste deel van de dag in de zon zit.

cafe-colette.com, fiveleavesny.com

Waarom er aan het eind van de dag altijd een rij staat voor de deur van 298 Bedford Avenue? Hier, bij Maison Premiere, bereiden ze de beste Negroni’s van de stad. Ook de legendarische Evergreen Absinthe Cocktail is het proberen waard. Voor iets minder sterks loop je door naar het wijkje Greenpoint waar thee-atelier Bellocq zit. Ze schenken er bijzondere melanges in een boudoir-achtige setting met lekker veel kussens. Behalve thee drinken en kopen kun je er ook workshops volgen.

bellocq.com, maisonpremiere.com

Sushi & zonsondergang

Greenpoint ligt aan de noordkant van Williamsburg, het is een rustige woonwijk met huizen zoals we die kennen uit de Cosby Show. Franklin Street is de gezellige hoofdstraat vol kleine boetieks, leuke boekwinkels en werkplaatsen met vintage en antiek. Richting het havengebied, op 50 Norman Avenue, zit in een voormalige loods een Japans mini-warenhuis waar ze alles hebben voor home made dashi-soep. Maar je kunt er ook aanschuiven voor een high end negengangenmenu van de Japanse chef Yuji Tani, of Japans keramiek shoppen bij Cibone.

50norman.com

Een bijna filmische belevenis is een middag of avond bowlen op de banen van Brooklyn Bowl, compleet met grote schalen nachos en chicken wings. Wel van tevoren even een baan reserveren, want dit is zeker in het weekend een razend populair uitje. Zijn er kinderen bij het gezelschap? Ga dan in de middag, want vanaf zes uur wordt er alcohol geschonken en is de bowlingbaan alleen toegankelijk voor 21+.

Aan de overkant ligt het Whythe Hotel, een van de pioniers in deze buurt. De kamers zijn prijzig, maar niets weerhoudt je ervan om einde dag de lift omhoog te nemen naar de rooftopbar voor een spectaculaire zonsondergang boven Manhattan. Het hotel heeft ook een geweldig restaurant, Le Crocodile, met eenindrukwekkende cocktailkaart.

brooklynbowl.com, wythehotel.com

Groene oase The High Line is een park op hoogte, aangelegd op een in onbruik geraakte goederenspoorlijn aan de westkant van Manhattan: een groene oase (ontworpen door de Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf) van bijna 2,5 kilometer boven de drukke avenues. Sinds de opening in 2009 komen New Yorkers er om van het groen te genieten, koffie te drinken of te joggen. Iedere woensdag en zaterdag (in de zomermaanden ook op dinsdag) kun je mee met een gratis gids die van alles vertelt over de totstandkoming van dit bijzondere park.

thehighline.org

Fotografie: Shutterstock, AWL, José Carlier, Instagram Cafe Colette, Getty Images, Stocksy | Styling: Ilona Jongepier.