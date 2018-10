5 redenen om nú een vakantie naar de Canarische Eilanden te boeken

Ben je de kou nu al zat en kijk je uit naar een fijne vakantie in de zon? Het liefst ergens de komende maanden? Denk dan eens aan de Canarische Eilanden.

Wij geven je 5 redenen om meteen te boeken.

1. Het hele jaar zon

Terwijl het hier regent en je alleen naar buiten gaat met een dikke winterjas, muts én handschoenen, is het daar heerlijk zonnig en warm. Zo ligt de gemiddelde maximumtemperatuur van november t/m februari tussen de 20°C en 24°C.

2. Tapas!

Als je ergens direct een zonnig gevoel van krijgt is het wel tapas vergezelt door een glas sangria. En daar kun je op de Canarische Eilanden heel goed van genieten. Er zijn ook lokale specialiteiten die je zeker niet wilt overslaan, zoals papas con mojo: aardappeltjes met een pittige knoflooksaus. De bekendste is de groene (verde) variant, maar ook de pikantere variant (mojo picón) is erg lekker. Een vers geroosterd visje, pescado a la plancha, mag ook niet ontbreken.

3. Heerlijke hotels

Om helemaal van je vakantie te kunnen genieten wil je natuurlijk ook in een fijn hotel verblijven. Op Tenerife is H10 Las Palmeras een aanrader. Dit luxe strandhotel is omgeven door een tuin met wuivende palmbomen en verschillende zwembaden. Het ligt direct aan het strand én midden in het centrum van Playa de las Américas, genoeg winkels en restaurants in de buurt dus. Kies je voor Gran Canaria? Ga dan naar het heerlijke Abora Continental by Lopesan. Dit hotel op loopafstand van het strand, is afgelopen zomer gerenoveerd én ze hebben een spa.

4. Prachtige natuur

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de Canarische Eilanden. De diversiteit op de verschillende eilanden is enorm. Lanzarote lijkt op een bijzonder maanlandschap, op Fuerteventura heb je het idee alsof je in de Sahara loopt door de prachtige woestijnlandschappen en op Tenerife vind je Parque National del Teide. Dit is het grootste nationaal park van Spanje en onderdeel van de UNESCO werelderfgoedlijst. Je vindt er talloze wijngaarden, bananenbomen en de bijzondere drakenbloedboom.

5. Markten afstruinen

Niets leuker dan eindeloos marktjes afstruinen als je in het buitenland op vakantie bent. En dat kan heel goed op de Canarische Eilanden. Je koopt er lokale specialiteiten, handgemaakte souvenirs, kunstwerken en leuke tweedehands items. Op Gran Canaria is de markt in bedevaartsoord Teror (zondag) een aanrader, dit is een van de oudste markten van de Canarische Eilanden. Op Tenerife is de kleine maar erg gezellige markt van Tequeste (zaterdag en zondag) een aanrader.

