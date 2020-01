Ben je gek op het programma Wie is de mol? en zou je dolgraag een keer zelf de mol willen ontmaskeren? Dat kan! Een Vlaams bedrijf biedt namelijk een geheel verzorgde Wie is de mol?-vakantie aan.

Deze bijzondere vakantie bestaat uit een 10-daagse avontuurlijke reis door Spanje. Tijdens de reis moet je proeven en mind games doen. Er zijn 11 deelnemers en 1 saboteur. Maar wie is wie?

Geen afvallers

“Omdat het niet over een tv-programma maar een avontuurlijke reis gaat, hebben we het format natuurlijk heel wat aangepast. Zo blijft iedereen de hele reis ‘in de running'”, schrijven de bedenkers op hun website. “Er wordt dus niemand naar huis gestemd.”

Elke dag voer je proeven uit waar je geld mee kun verdienen. In totaal is er zo’n 1.500 euro te verdienen. Het is aan de saboteur om ongemerkt zoveel mogelijk proeven te saboteren. Aan de deelnemers de taak om zoveel mogelijk geld in te zamelen én de saboteur te ontmaskeren.

Addertje onder het gras

Zoals ook bij het programma is de winnaar van het spel diegene die op de laatste dag de saboteur weet te ontmaskeren. Mochten meer mensen de juiste persoon hebben geraden, dan wint diegene die de laatste dag de vragenlijst het beste kan invullen. “Maar er schuilt wel een addertje onder het gras. Elke avond vragen we wie je verdenkt als ‘saboteur’ en voor elke keer dat je die vraagt goed beantwoordt, verdien je een ‘pasvraag’ voor de finale vragenlijst. Een soort joker dus.”

In 2020 worden er 3 edities georganiseerd. Via deze Vlaamse site kan je de reis boeken. Durf jij het aan?

Bron: Beyond Borders. Beeld: Avrotros