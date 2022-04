Zó leuk is duurzaam reizen

Voor een fijne vakantie hoeven we niet te vliegen, da’s wel zo duurzaam. Van eilandhoppen in Zweden tot een treinreis door Zwitserland: reisjournalist Stephanie Pander deelt 4 mooie routes door Europa die lief zijn voor de natuur.

De regio Bohuslän aan de Zweedse westkust bestaat uit eilanden zo ver het oog reikt. Sommige zijn bewoond. Daar lijkt lukraak gestrooid met rode huisjes, afgewisseld met een houten villa met veranda.

Ons reisdoel is de Weereilanden (in het Zweeds: Väderöarna), een archipel ten noorden van de stad Göteborg, niet ver van de Noorse grens. Voordat we omhoog rijden, steken we vanuit Göteborg over naar het autovrije-eiland Styrsö. We gedragen ons als echte eilanders en schuiven zodra we van de pont komen aan voor een fika-moment in de kruidentuin van Café Öbergska: zo’n heel bewuste, typisch Zweedse koffiepauze. Daarna huren we een fiets om bij het hotel te komen. Op de steiger is al een tafel voor ons gedekt. Eerst een duik in het water, daarna langoustines met citroenmayonaise. We eten in badjas en slippers. Zo ziet Zweeds geluk eruit.

Goed op weg Reis met eigen auto (1073 km vanaf Utrecht) of neem de trein naar Hamburg en dan de ferry van Kiel naar Göteborg. Tip voor wie de trein kiest: huur een auto voor de beschreven route langs de westkust.

Bad op pootjes

De volgende dag gaan we naar haringeiland Klädesholmen. Bij Salt & Sill serveren ze een sillplanka: ingemaakte haring op zes manieren, geserveerd met zuur. We hoppen verder naar het eiland Käringön voor een lunch van gebakken makreel bij Simsons Prästgärd. Onderweg verdwalen we bijna in een wirwar van steegjes en tuintjes. Käringön voelt als het perfecte Zweedse zomereiland waar je gerust een week kunt blijven. Misschien volgende keer, want wij rijden verder noordwaarts. De weg is meestal leeg, maar borden waarschuwen voor overstekende elanden. Onderweg logeren we nog een nacht in Villa Sjötorp aan het Havstens Fjord, want deze plek is té mooi om er zomaar voorbij te rijden. De zachtgroene villa met grote veranda met hangmat beschikt over veertien gastenkamers. Favoriet is grootmoederskamer met het bad op pootjes. In de huiskamer brandt een vuur en staat de hele dag koffie, thee en taart klaar.

Roze garnalen

Vanuit het gezellige vissersstadje Fjällbacka vertrekt de volgende dag de veerpont naar ons eindstation, het Väderöarnas Värdshus, de enige herberg op het verder onbewoonde eiland Storö, het grootste van de Weereilanden. We krijgen de sleutel van een van de roodhouten huisjes op de rotsen. Voor de lunch is er geroosterd brood met mayo en roze garnalen. Behalve het geluid van een kajak die door het water klieft en een zeemeeuw die protesteert, is het doodstil op Storö. We maken de klim naar de top van de vuurtoren en trekken naar goed Zweeds gebruik een paar uur uit voor de sauna. Daarna is er niets meer op het eiland dat om aandacht vraagt. Misschien eindelijk dat boek uit de koffer pakken?

Wat & waar

Väderöarnas Värdshus , Weereilanden, vaderoarna.com

Villa Sjötorp , Ljungskile, villasjotorp.se

Simsons Prästgard , Käringön, simsonsprastgard.se

Café Öbergska , Styrsö, obergska.se

Salt & Sill, Klädesholmen, saltosill.se

In het vulkaangebied van de Franse Auvergne kom je bijna niemand tegen. Logeren kan in rustieke herdershutten. Vreemd dat de schoonheid van dit gebied nog zo onbekend is!

Burons worden ze genoemd, de herdershutten van de Auvergne. Ze zijn gebouwd van grote, los op elkaar gestapelde lavastenen. Steeds meer worden er aangekocht en opgeknapt door particulieren, die ze vervolgens verhuren als vakantieverblijf. Dit kan alleen van mei tot eind oktober, in de winter is het hier te koud. De lokale VVV stippelt op verzoek wandelroutes uit van de ene buron naar de andere.

Goed op weg Met de auto is het 13 uur naar Clermont-Ferrand en nog 1,5 uur tot Murat. Let op: dit laatste stuk zijn de wegen smal en bochtig. Er is een goede treinverbinding tussen Nederland en Clermont-Ferrand, de reis duurt circa 8 uur. Om de beschreven locaties te bereiken, is het wel handig om een auto te huren.

Route de Fromage

Ons vertrekpunt is het gehucht Nierveze, dertig kilometer ten noordoosten van Aurillac. Onderweg zijn we gestopt in het stadje Murat om een zakmes te kopen in de beroemde messenwinkel Coutellerie à l’Age de Bronze in de Rue Porte Saint-Esprit. Echt een adres voor de liefhebber. Brood halen we bij Du Pain et des Jeux, waar bakker David geweldige zuurdesembroden bakt in een houtoven. We zijn in het gebied van de Salers, een kaas die wordt gemaakt van melk van de gelijknamige koe. Kostbaarder dan de vergelijkbare Cantal-kaas, maar heerlijk romig en zilt en verkrijgbaar bij iedere kaasboer in de regio. De Auvergne heeft nog meer beroemde kazen zoals de Blue d’Auvergne en de Saint-Nectaire. Wie de Route de Fromage van Clermont-Ferrand tot aan Aurillac volgt, ziet overal langs de weg bordjes staan met daarop ‘vente direct’, wat betekent dat de boer kaas verkoopt.

Met vulkaan-zicht

Vanuit Nierveze gaat de tocht te voet verder. Het pad slingert langs bergweiden, door bossen en is soms meedogenloos steil. We zijn op weg naar Buron de Niercombe, een hut met uitzicht op de beroemde vulkanen Puy Mary en Puy de Dôme. Voor de sleutel moeten we een zware steen wegschuiven. Burons zijn geen hotels en meestal onbemand. Eenmaal binnen moeten onze ogen even aan het donker wennen. Er is één lange, open ruimte, de banken toveren we ’s avonds om tot bed. De eettafel staat voor een vuurplaats die we aansteken zodra de zon onder is. Een steile trap leidt naar een keuken en douche onder het huis. Alles is functioneel maar zonder veel luxe. Overnachten in een buron is back to basic. We vallen als een blok in slaap bij het geluid van klingelende koebellen, dezelfde bellen die ons de volgende ochtend vroeg wekken. Vandaag gaan we lunchen bij Buron de la Tuillière, ongeveer twee uur lopen en klimmen. Kunstenaar Stephan bereidt hier op reservering een fantastische aardappel-truffade met groene salade voor wandelaars. Na de lunch lopen we dezelfde route, maar dan in tegenovergestelde richting. Wonderlijk hoe anders alles er dan uitziet.

Wat & Waar

Buron de Niercombe , burons-gites-auvergne.com

Buron de la Tuillière , T +33 4 71 47 06 60

Boulangerie du Pain et des Jeux , Avenue Hector Peschaud 38, Murat

Coutellerie à l’Age de Bronze , coutelleriemurat.com

Route de Fromage, clermontauvergnetourisme.com

Wandeltochten Auvergne, auvergne-destination-volcans.com

Het Mullerthal is een Tolkien-achtig landschap met donkere eikenbossen, bizarre rotsformaties en bemoste beekdalen. Een paradijs voor wandelaars, en dat bijna om de hoek, gewoon in de Ardennen.

Het Mullerthal is niet groot maar uitzonderlijk mooi, met kalksteenrotsen en meanderende beken. Ze hebben er een ruim honderd kilometer lang wandelpad dat zelfs voor ervaren bergwandelaars uitdagend is. De Mullerthal Trail is opgedeeld in drie routes, individueel of met een gids te lopen.

Goed op weg Met de auto is het 4 uur rijden van Utrecht naar het Mullerthal. De trein naar de hoofdstad Luxemburg doet er vanaf Utrecht 5,5 uur over. Eenmaal in Luxemburg is het openbaar vervoer gratis. Fietsen kan hier ook perfect, er is zelfs gratis bagage-service voor fietsers: lekker licht trappen en bij aankomst op de overnachtingsplek is de bagage er al. movewecarry.lu

Schoenen lenen

Wij wandelen een deel van route 1, die ons in 7,5 kilometer naar Echternach brengt, de oudste stad van Luxemburg. Het blijkt een sprookjesroute over houten bruggen en langs spelonken. Soms zijn de spleten waar we ons doorheen moeten wurmen zo smal dat de rugzak af moet. Route 2 voert door het hart van het gebied, langs de oude watermolen. Daar is een restaurant, een bakkerij en een Testcenter waar kosteloos wandelschoenen, rugzakken, draagzakken voor baby’s en allerlei ander equipment te lenen zijn. Goed om te weten voor wandelaars met jonge kinderen die eerst eens een wandelvakantie willen uitproberen. Vanaf de molen lopen we verder richting Consdorf. De spelonken worden steeds smaller, soms moet zelfs de zaklantaarn even aan.

B&B én kruidenier

Duurzaam logeren kan in B&B Berdorfer Ecke, hotel en kruidenierswinkel ineen. Het dorp Berdorf moest het al een tijdje zonder winkel stellen en dat moest volgens de eigenares van de B&B anders kunnen. Zij begon de Berdorfer Ecke op de plek waar altijd al een hotel stond. De boel werd flink opgefrist en op het dak verbouwt ze groenten en kruiden voor de restaurantkeuken. In de winkel worden lokale producten verkocht, zoals de wijnen van wijnhuis FRU, biologische cider uit appelboomgaard Ramborn en huisgemaakte mint-siroop. Niet alleen een fijne plek om te slapen, maar ook om broodjes te laten smeren voor in de rugzak.

Wat & Waar

Berdorfer Ecke, berdorfer-eck.lu

Paviljoen Lakeside, lakeside.lu

Heringer Millen en Testcenter , heringermillen.lu, mullerthal-millen.lu

Wandelinfo, visitluxembourg.com, mullerthal.lu

Vanaf de voet van de legendarische Matterhorn tot aan het mondaine ski-resort St. Moritz: de Glacier Express is een treinreis die boven aan menig bucketlist staat.

Een van de meest populairste treinreizen door Europa is de Glacier Express door Zwitserland. Hij wordt wel de langzaamste sneltrein ter wereld genoemd, want het rode treintje van de Räthische Bahn doet wel acht uur over de 219 kilometer van Zermatt naar St. Moritz. Het rijdt daarbij door 91 tunnels en over 291 bruggen. Omdat de trein een glazen dak heeft, zie je álles. De route is mooi in ieder seizoen: ’s winters als er een dikke laag sneeuw ligt, in de zomer als de bergweiden vol kleurige wilde bloemen staan.

Goed op weg De Glacier Express biedt een bijzondere treinreis, maar ook de rest van het Zwitserse spoorwegennet is puur genieten. Kijk voor informatie over OV-voordeelpassen van het Swiss Travel System op swisstravelsystem.com.

Hoogste punt

We stappen in op het station van Zermatt, waar de beroemde rode trein stipt op tijd klaarstaat. De route gaat via Brig naar Andermatt. Daar begint de Oberalppas en stijgen we via een bochtig traject van 1436 meter naar het hoogste punt op 2034 meter. We dalen af via het Rijndal naar Chur. De rivier heeft hier een diepe kloof in de witte rotsen gevormd, wat dit stuk de bijnaam Grand Canyon van Zwitserland heeft opgeleverd. Een van de hoogtepunten is het 65 meter hoge Landwasser-viaduct, net voor het stadje Filisur. De indrukwekkende bogen zijn prachtig te zien voor we de tunnel in gaan.

Per paardenslee

De aankomst in St. Moritz heeft volop glamour. Voor het station staan de paardensledes te wachten. Koetsiers in jassen met glimmende knopen en kwasten helpen reizigers met hun koffers op de houten bankjes. Als het koud is, krijgen ze een paardendeken of een schapenvacht over de benen. Met rinkelende bellen stuiven de sledes de hoofstraat in. Wie voldoende tijd heeft, sluit de reis in stijl af en verblijft een nacht in het afgelegen Hotel Fex, helemaal aan het einde van de Fex Vallei die begint aan het meer van Sils Maria. Het is alleen te voet bereikbaar, of in de winter per paardenslee. Fex is een ouderwets hotel met een prachtige eetzaal waar gasten ’s avonds een vast menu geserveerd krijgen. De eenvoudige kamers liggen aan lange gangen met krakende houten vloeren. Een magische plek.

Wat & Waar

Hotel Fex, hotelfex.ch

Fotografie: AG Standardlizenz/Glacier Express, Getty Images, Imageselect, Shutterstock