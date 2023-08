Zo raak je nooit meer je bagage kwijt op Schiphol

Het gaat om bagagetags met een QR-code. Heel simpel, maar o zo handig. Er zijn verschillende fabrikanten die de tags aanbieden, maar over het algemeen is de werking ervan hetzelfde. Je koopt een of meerdere tags met daarop een QR-code, die je met je telefoon aan je gegevens koppelt. Vervolgens bevestig je de tag(s) aan je bagage.

Scannen

Vindt iemand jouw koffer, dan weet diegene jou dus met een simpele handeling te vinden: gewoon door de code te scannen. Vaak bestaat er voor vinder ook de mogelijkheid om de eigenaar direct een bericht te sturen. Het mooie is dat dit concept niet alleen voor je bagage werkt, maar ook voor andere belangrijke eigendommen. Denk aan je telefoon, je sleutel of je portemonnee.

Voordelen

Maar wat zijn nu de voordelen van een QR-tag vergeleken met een ouderwetse bagagelabel? Daar staan toch immers ook je gegevens op?

Ten eerste zijn de gegevens op QR-tags makkelijk bewerkbaar . Zo kun je in een handomdraai de bestemming wijzigen die op de barcode staat, maar bijvoorbeeld ook je woonadres wanneer je verhuisd bent.

Je kunt je bagage lokaliseren en deze dus volgen wanneer het is kwijtgeraakt.

Een QR-label is slijtvast . Koffers krijgen heel wat te verduren op luchthavens: er wordt mee gesmeten en ze raken bedolven onder andere koffers. Een bagagelabel moet dus sterk zijn. Hoe vervelend zou het zijn dat de vinder van je koffer je niet kan bereiken, omdat het label beschadigd is geraakt?

Je kunt zien of iemand je QR-code heeft gescand wanneer je je koffer bent kwijtgeraakt.

Niet mis, toch? Bagagetags zijn daarnaast niet duur: voor een tientje ben je al in het bezit van zo’n twintig tags (al zal dit per fabrikant verschillen). Naast het gebruiken van QR-tags kun je natuurlijk ook een paar andere dingen doen om de kans te verkleinen dat je je bagage kwijtraakt. Neem bijvoorbeeld als het kan alleen handbagage mee, smokkel je belangrijkste kleding mee in het vliegtuig of kies voor een koffer in een opvallende kleur.

