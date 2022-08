Ruim een kwart van de vakantiegangers heeft last van darmproblemen op vakantie. Heb je binnenkort nog een vakantie gepland? Met deze tips voorkom je dat je tijdens je trip buikgriep krijgt.

Buikgriep of voedselinfectie?

Als je tijdens het kamperen of reizen last krijgt van je buik, diarree of overgeven, denk je al snel aan buikgriep. Maar dat is zelden het geval. Meestal gaat het om een voedselinfectie of reizigersdiarree.

Bij een buikgriep is er een virus in je maag en darmen terechtgekomen. Je lichaam gaat proberen om die zo snel mogelijk uit je lichaam te krijgen, waardoor je moet overgeven of aan de diarree zit. Buikgriep kun je krijgen door virusdeeltjes die zich verspreiden, denk maar aan corona. Bij een voedselinfectie krijg je ook verkeerde bacteriën binnen, maar dit komt altijd door eten dat bijvoorbeeld slecht is verhit of gewoon niet meer goed is. Ook door het drinken van kraanwater in het buitenland kun je ziek worden. Dit water is vaak vervuild.

Symptomen van een voedselinfectie

Reizigersdiarree of voedselinfectie worden dus veroorzaakt door het eten of drinken van voedsel of drank dat is besmet met één of meerdere bacteriën. Klachten die daardoor kunnen ontstaan zijn:

Plotselinge waterdunne ontlasting ( diarree

Buikkrampen

Misselijkheid

Koorts

Warme temperaturen

Voedselinfecties ontstaan vaker in gebieden waar het erg warm is. Je kunt het vergelijken met een boterham in een zakje. Bewaar je die in de koelkast, dan heeft de bacterie zich na negen uur vermenigvuldigd tot ‘slechts’ 256 bacteriën. Bewaar je hetzelfde zakje op kamertemperatuur, dan zijn er na negen uur maar liefst zestien miljoen bacteriën.

Buikgriep of voedselinfectie voorkomen op vakantie

Gelukkig is een voedselinfectie of buikgriep redelijk te voorkomen. Maar let je niet goed op, dan kan een infectie je vakantie flink verzieken. Met deze tips komt het vast goed:

Drink geen kraanwater (ook niet om je tanden te poetsen).

Kies het liefst drankjes uit blikjes of op basis van gekookt water , zoals thee of koffie.

Neem nóóit ijsblokjes.

Eet geen koud, rauw en ongepasteuriseerd voedsel. Kies daarom niet zomaar voor een salade, vaak wordt de sla met kraanwater gewassen.

Zorg dat vlees goed is doorbakken.

Vermijd het eten van oesters, garnalen en kreeft.

Zoek zoveel mogelijk vers eten uit.

Was en schil je fruit het liefst zelf.

Vergeet niet om regelmatig je handen te wassen (vooral ook na een wc-bezoek)

Bestel je eten bij een tentje op straat? Let erop dat het eten vers is en er niet al een tijdje ligt.

ORS

Mochten bovenstaande tips niet baten en lig je toch met buikklachten op bed? Blijf genoeg water drinken om uitdroging tegen te gaan en neem ook zeker een ORS-oplossing. ORS is een combinatie van zouten en (druiven)suikers. Door de suiker in ORS wordt het water dat je drinkt sneller in de bloedbaan opgenomen. Het zout vult het natriumtekort aan, wat nodig is om de vochtbalans op peil te houden.

Geen ORS meegenomen op vakantie? Je kunt dit ook zelf maken. Mix acht theelepels honing met één theelepel zout en één liter fleswater. Voeg eventueel sinaasappel of citroen toe voor de smaak. Je kunt ook een theelepel zout toevoegen aan een liter cola. Dit heeft ongeveer hetzelfde effect.

Het beste is om gezond en gevarieerd te blijven eten en veel te drinken. Maar let op, sommige dingen kun je juist beter níet eten of drinken:

Bron: Oxfam Novib, Voedingscentrum