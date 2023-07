Zomer in Nederland: dít zijn onze favoriete plekken voor een vakantie in eigen land

Van schilderachtige kustgebieden tot uitgestrekte natuurgebieden en historische steden, er is voor elk wat wils. In dit artikel nemen we je mee op een reis langs enkele van de meest geliefde plekken in Nederland voor een onvergetelijke vakantie.

Favoriete plekken in Nederland

Limburg op nummer één

Je verwacht het misschien niet, maar vooral de provincie Limburg is dit jaar erg in trek onder Nederlanders. Dat blijkt uit het Steden-Streken-Merkenonderzoek 2023. Dit onderzoek is met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht ontwikkeld en monitort de reputatie van de 100 grootste gemeenten en provincies.

De populairste provincies

De top drie is redelijk goed te verklaren: we gaan naar Limburg voor de natuur, maar ook Drenthe vinden mooi vanwege de grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten, wandelen en fietsen doen we graag in Gelderland en we gaan naar Zeeland voor de kust.

Dit is de top 10 provincies:

Limburg Drenthe Gelderland Zeeland Friesland Overijssel Noord-Brabant Noord-Holland Groningen Utrecht Zuid-Holland Flevoland

Populairste steden van Nederland

Naast natuur heeft Nederland ook een rijke geschiedenis en prachtige steden om te verkennen. Amsterdam biedt een bruisend stadsleven, mooie grachten en interessante musea. Toch staat onze hoofdstad pas op de vierde plek. Op nummer één staat opnieuw de provincie Limburg en wel met haar hoofdstad Maastricht. Dat staat bekend om zijn historische architectuur, gezellige pleinen en bourgondische levensstijl. Het wordt de meest sympathieke stad van het land genoemd.

Daarna volgt Middelburg, dit wordt gezien als de meest traditionele stad van Nederland. Het is een plek die veel mensen aandoen tijdens hun vakantie aan de Zeeuwse kust.

De top 5 steden:

Maastricht Middelburg Utrechtse Heuvelrug Amsterdam Den Haag

Vakantie in eigen land? De leukste uitjes

De hierboven genoemde plekken zijn slechts enkele hoogtepunten, er zijn nog veel meer prachtige bestemmingen te ontdekken. Dus, pak je koffers en geniet van een onvergetelijke zomer in Nederland.

Ultiem zomergevoel

Of je nu vakantie hebt of gewoon weekend: er genoeg leuks te doen in ons kikkerlandje. Met een paar vrije uurtjes en een klein beetje geld op zak kun je een eind komen. Gratis of voor weinig, dit zijn 19 leuke én goedkope vakantie-uitjes. Geniet van de zomer, want met deze 101 tips staat je zomergevoel meteen aan.

Zin om een dagje even lekker uit te waaien en te wandelen door de Nederlandse duinen? Floor tipt je de vijf routes door de mooiste duingebieden:

Bron: Hendrik Beerda