Zon, blauwe zee, kleurige stadjes, wijngaarden: Istrië verovert je hart

Een azuurblauwe zee, kleurrijke stadjes, wijngaarden én een heerlijk klimaat. Het Kroatische schiereiland Istrië nodigt uit om volop te genieten.

Istrië is een hartvormig schiereiland in het westen van Kroatië en wordt omgeven door de Adriatische Zee. Strand, zee, verse vis en olijfolie maken hier de dienst uit. En wat ook opvalt zijn de kleuren: het knalblauw van de zee, het stralend wit van de kiezels op sommige stranden en het alle-tinten-groen van de bomen. En vooruit, af en toe nog wat frisrood van de daken in bijvoorbeeld Pula; samen met Poreč en Rovinj de bekendste kustplaats. Tussen de drie steden ligt in totaal maar zo’n zestig kilometer autoweg; dus alle reden om op verkenning te gaan. In het noorden komen we eerst langs Poreč. Niet het rustigste pareltje van Istrië, wel een heel charmante, oude stad met maar liefst tien kilometer aan kust (en dus strand!). Struin vooral een middag door de authentieke straatjes in het centrum; ze stammen nog uit de Romeinse tijd. En bewonder de stadsmuurtorens: van de originele elf zijn er nog drie over. Rond de dertiende eeuw zijn hier veel paleizen gebouwd, een aantal is nog te bezichtigen. De Eufrasiusbasiliek uit de zesde eeuw is beroemd om zijn prachtige mozaïeken. Niet voor niets staat de kerk op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Heilige rots in Istrië

Halverwege Istrië ligt Rovinj. Deze stad strekt zich uit tot aan de zee en is zonder twijfel de meest kleurrijke van de streek. En misschien ook wel de meest romantische. Al die smalle kronkelstraatjes, de doorkijkjes naar de oceaan, de oude barretjes, de geur van de frisse zeewind, de zonnestralen op het wateroppervlakte... wie zich thuis voelt in Griekenland en Italië wordt hier heel blij. En dan Pula, de stad met al die fotogenieke geel-witte huisjes met rode daken. Het is een van de oudste steden van het zuiden van Istrië en is – net als Poreč – beroemd om zijn rijke Romeinse erfgoed. Paradepaardje is het tweeduizend jaar oude amfitheater (Pula Arena), wat leeftijd betreft te vergelijken met het Colosseum in Rome.

Houd de concertagenda in de gaten, want op deze historische plek treden veel bands op en worden festivals georganiseerd. Ook het filmfestival van Pula is beroemd, vanwege het enorme scherm – waarschijnlijk het grootste outdoor scherm van Europa. Even zuidelijker kun je op de boot stappen naar het natuurpark Kamenjak, op de gelijknamige kaap. Ook het baaitje met (kiezel)strand Njive is hier een aanrader. Nog een tip: ga voor een prachtig uitzicht over zee, bij voorkeur bij zonsondergang, naar ‘de heilige rots’ van Pula (Sveta Stijena). Het verhaal gaat dat deze fotogenieke rotspartij zijn naam kreeg omdat er ooit een klein kerkje stond dat door een storm is weggevaagd. Je wandelt ernaartoe vanaf het populaire Hawaii Beach op het Verudela schiereiland.

Olijfolie

Istrië is volgens de beroemde olijfoliegids Flos Olei een van de allerbeste olijfolie- regio’s ter wereld. Van reisbureau The Nomad Life, dat is gespecialiseerd in Kroatië, krijgen we de tip om naar het dorpje Bale te gaan, niet ver van Rovinj. Ook leuk: een ‘olijfolieroute’ volgen.

istra.hr/en/gourmet Truffels

Truffels zijn een bijzonder soort paddenstoel, want ze zijn niet of nauwelijks te kweken. Ze groeien bij de wortels van onder meer hazelnootbomen. Tijdens het truffelseizoen (oktober-december) breekt in de Istrische bossen de truffelgekte uit. Want hier zijn maar liefst drie soorten te vinden, waaronder de kostbare witte truffel. Een truffel moet worden opgespoord door een speciaal getrainde hond of varken met een goede neus, want de zwammen groeien uit het zicht onder de grond. Wijn

Kroatië heeft een lange wijngeschiedenis, er zijn zo’n 17.000 wijnhuizen. Probeer de (half)zoete wijn van de druif Muškat Momjanski. Die groeit alleen rondom het dorp Momjan in het noorden van Istrië en nergens anders in de wereld. Op de fiets dit wijngebied verkennen kan ook.

istria-bike.com/en/bike_trails

Olijven en koffie in Istrië

Dan is het tijd om het binnenland te gaan verkennen. Dat is hier nog redelijk onontdekt. Wat we tegenkomen: middeleeuwse stadjes en plattelandsdorpen, dennenbossen en wijngaarden, heuvels en valleien. De sfeer doet denken aan Toscane, zowel de natuur als de architectuur en het eten. En als we het er dan toch over hebben: het lokale lekkers is zeker iets om even voor om te rijden. Denk aan olijven en dus ook olijfolie, druiven, honing (in het nabij gelegen dorp Pamići bijvoorbeeld), wijn en... koffie! Verbouwd wordt het hier niet, maar vooral het dorpje Žminj (slechts 3500 inwoners) gaat prat op de geschiedenis rondom het koffiemerk Cremcaffe. Dat zou zijn opgericht door local Primo Rovis. Hij ontdekte eind jaren veertig al dat de beste bonen uit Brazilië kwamen en besloot te gaan importeren. De koffiecultuur in Žminj is dus alom aanwezig. Grappig: behalve veel koffiebarretjes telt dit dorp maar liefst 118 kapelletjes!

Witte truffels

Ook wat onbekender en daardoor des te leuker: Motovun, een middeleeuwse stad in het noorden van Istrië. Vanwege de ligging op een heuveltop van 270 meter is het uitzicht op de Mirna-vallei en de gelijknamige rivier hier prachtig. Nog verder landinwaarts, richting de grens van Slovenië, ligt het dorpje Buzet. Dit dorp was ooit onderdeel van het machtige Venetiaanse koninkrijk. Die Italiaanse invloeden zijn terug te zien in de bouwstijlen. Ook dit is vanwege de hoge ligging op een 150 meter hoge heuvel een topplek om te genieten van het uitzicht over de Mirna-valllei.

En die vallei is een begrip in deze streek, want hier zijn de zeldzame – en dus kostbare! – witte truffels te vinden (zie kader). Benieuwd hoe dat ‘truffel zoeken’ in z’n werk gaat? Via het bedrijfje prodantartufi.hr/en in Buzet zijn truffeltours te boeken: eerst op pad met een truffelgids en -hond en daarna lunchen met al dat gevonden lekkers. Na te hebben geproefd van zowel het binnenland als de kust, blijkt het moeilijk kiezen waar het nu het fijnst vertoeven is in Istrië. Maar het mooie is: dit schiereiland is helemaal niet zo groot. Dus voor je het weet, heb je twee vakanties ineen.

Fotografie: Adobestock, AWL Images, Beeldigbeeld/Lookphotos, Getty Images, Imageselect, Joshua Humpfer/Unsplash, Shutterstock