Waarom je een zonnebril zou moeten dragen op het vliegveld (ook in de winter)

Nee, het gaat niet om je outfit en ook niet om de look die je uit wilt stralen. Een zonnebril dragen op het vliegveld, zelfs als de zon niet schijnt, wordt om een andere reden aanbevolen.

Het helpt namelijk tegen een jetlag.

Lange reis

Rebecca Robbins is slaapexpert bij het Brigham and Woman’s Hospital en Harvard Medical School en legt uit dat strategisch je zonnebril dragen heel handig kan zijn. “Licht heeft het meeste invloed op ons interne dagelijkse ritme”, vertelt ze aan website Well and good. “Ons lichaam is na een lange vlucht in de war. Het weet niet wanneer het moe is of juist wakker zou moeten zijn.”