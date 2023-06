Zóveel dagen mag je camper of caravan thuis voor de deur blijven staan

Want hier zitten een hoop regels aan verbonden en die kunnen per gemeente verschillen.

Openbare weg

In de meeste gemeenten mag je je camper of caravan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg laten staan. Toch kan de maximale termijn korter of langer zijn. Kijk dus voor de zekerheid even in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van jouw gemeente voor het exacte aantal dagen.

Mocht je denken slim te zijn door de caravan of camper na drie dagen te verplaatsen, dan heb je het goed mis. Die drie dagen gaan dan helaas niet opnieuw in. Bovendien horen bij de openbare weg ook pleintjes, plantsoenen, stoepen en dergelijke.

Boete

Laat je de camper of caravan wel langer op de openbare weg geparkeerd staan? Dan kan de gemeente of politie je hierop aanspreken. Je kunt dan een boete krijgen. De boete voor een caravan die te lang voor de deur staat bedraagt rond de € 90,-. Weiger je de boete te betalen, dan kunnen ze het voertuig wegslepen.

Op de oprit

En hoe zit het dan met het parkeren van je camper of caravan op je eigen oprit? Ook dat verschilt per gemeente. Waar de ene gemeente erg streng is, wordt er in andere plaatsen juist flexibel mee omgegaan. Zo kan de een zijn voertuig jarenlang vol in het zicht laten staan, terwijl de ander direct een waarschuwing krijgt. Raadpleeg voor de zekerheid even de APV van jouw gemeente.

Bron: Eurocampings