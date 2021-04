Veel mensen staan te trappelen om weer op vakantie te kunnen. Verschillende Zuid-Europese landen maken zich gereed om aankomende zomer weer toeristen te ontvangen.

Uit een peiling van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) bleek dat bijna de helft van de Nederlanders dit jaar op vakantie gaat in eigen land. Toch zijn er ook genoeg mensen die een ticket boeken naar de Zuid-Europese zon. Volgens een rondgang van Nieuwsuur langs grote reisorganisaties is er een grote groep die buitenlandplannen blijft maken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt momenteel elke vorm van vakantie naar het buitenland af tot in ieder geval 15 mei. Het advies voor de zomervakantie is nog niet bekend, maar dit is hoe verschillende Zuid-Europese landen zich voorbereiden:

Spanje

Uit onderzoek van de European Travel Commission blijkt dat Spanje het favoriete vakantieland is onder Europeanen. Grote kans dat je dus nieuwsgierig bent naar wat het land voor zomerplannen heeft. Het Europese ‘Digitaal Groen Certificaat’ (DGC) moet internationaal reizen deze zomer weer op gang brengen in Spanje. Met dit certificaat kun je aantonen dat je gevaccineerd, negatief getest of immuun bent. Spanje hoopt hier al in juni op te zijn voorbereid. De coronamaatregelen in Spanje verschillen per regio.

Griekenland

Onlangs werd bekend dat Griekenland open wil gaan voor toeristen die gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen laten zien. De Griekse minister van Toerisme streeft ernaar om op 15 mei open te gaan. In het land geldt nu nog een strenge lockdown: er is een avondklok tussen 21.00 en 05.00 uur en niet essentiële winkels zijn gesloten. Wel gaan de terrassen zullen in mei wel weer open.

Frankrijk

Frankrijk zit momenteel in een lockdown maar hoopt half mei de terrassen, winkels en musea weer te openen. De mondkapjesplicht en de afstandsmaatregel worden in ieder geval niet geschrapt. Verder willen de Fransen aankomende zomer weer toeristen ontvangen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of immuun zijn.

Italië

Wie droomt er niet van een vakantie in Rome, Sicilië of Sardinië? Momenteel heeft Italië hetzelfde plan als Spanje. Het land hoopt vanaf half mei toeristen te kunnen ontvangen met een DGC. De avondklok tot 22.00 uur uur blijft voorlopig gelden, maar er worden wel een aantal maatregels versoepeld. Terrassen, musea, bioscopen en theaters gaan open en vanaf 1 mei mogen in de zogenaamde gele zones de stadions zelfs open voor maximaal duizend mensen.

Vakantiegevoel zonder op vakantie te gaan? Reisvlogger Bonnie geeft je tips hoe je dit moet doen:

