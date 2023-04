10 jaar Willem-Alexander en Máxima op de troon: de stralendste foto’s van het koningspaar

Naast zo’n vrouw steekt elk individu bleekjes af. En dan lijkt onze koning ook nog eens weinig met mode te hebben. Toch lukt het Willem-Alexander en Máxima vaak genoeg om samen te schitteren op de mooiste plaatjes.

Wat: de inhuldiging

Wanneer: 30 april 2013

Het is alsof de hermelijnen mantel van Willem-Alexander losjes om zijn schouders is gedrapeerd, in werkelijkheid zit het pronkstuk onder het overhemd kruislings met banden vastgesnoerd. Ook over Máxima’s koningsblauwe jurk is goed nagedacht. “Ik vond het spannend om een iets mannelijker silhouet te kiezen met opstaande schouders. Zo kon ik het hoekige van de jacquets van de mannen terug laten komen”, aldus ­ontwerper Jan Taminiau.

Wat: de opening van de Holländer-Saal

Wanneer: april 2016

Een blauwe das, een roze jurk: voor Willem-Alexander en Máxima hoeft koninklijke kleding niet honderd procent te matchen. Zolang het plaatje maar klopt, is het goed. Het pak van de koning komt naar verluidt uit Italië en heeft een bijzonder goede pasvorm. Máxima’s fuchsia couturejurk zit nóg beter en komt uit het atelier van Natan. Daar kocht ze ook de bordeauxrode plexi-pumps, die haar voeten (maat 42/43) optisch een maatje kleiner maken door de diagonale lijn. Rond 2012 ontdekte Máxima dit effect en sindsdien heeft ze meer dan twintig uitvoeringen van dit ontwerp aan haar inloopkast toegevoegd.

Wat: de installatie van Willem-Alexander in de Most Noble Order of the Garter

Wanneer: juni 2019

Zouden ze bij het aankleden heel hard hebben gelachen? Of even gek hebben gedanst voor de spiegel? Vast wel, want door zijn fluwelen mantel lijkt de koning uit een middeleeuws sprookje te komen. Máxima’s capejurk van Claes Iversen klopt van kraag tot zoom en maakt het visuele spektakel helemaal compleet. Misschien dacht ze: wat hij kan, kan ik ook!

Samen in Sevilla

Wat: La Feria de Abril

Wanneer: mei 2019

Twintig jaar na hun eerste ontmoeting reizen Willem-Alexander en Máxima opnieuw af naar Sevilla voor La Feria de Abril. Dit keer met hun drie dochters én een koffer vol flamencojurken. Dat de danskleding als gegoten zit, mag een prestatie genoemd worden. Slechts enkele weken voor het moment suprême kreeg het Spaanse merk Fabiola 1987 de telefonische bestelling van de Oranjes binnen, voor passen was geen tijd. De koning nam genoegen met een borrel én een beige maatpak.

Wat: de Olympische Spelen

Wanneer: februari 2014

Voor de meeste officiële verplichtingen is een net, donkerblauw maatpak prima, maar op de tribune van de Olympische Spelen mag het allemaal best wat sportiever. In Sotsji houdt de koning zichzelf warm in het oranje tenue van de Nederlandse delegatie. Máxima laat op haar beurt zien dat zelfs een leren legging kan rekenen op koninklijke goedkeuring.

Willem-Alexander en Máxima in India

Wat: staatsbezoek

Wanneer: oktober 2019

Als ons koningskoppel bij het Mausoleum van Safdarjung poseert, zet ook het universum zijn beste beentje voor. De zonsondergang voorziet de wuivende palmbomen van een gouden rand, terwijl de wind ­zachtjes aan de haal gaat met het water in de fontein. Pure magie, maar onderschat Máxima’s aandeel hierin niet. De karamelkleurige jurk van Natan lijkt speciaal voor het moment ontworpen. Met zijn lichtgele das draagt Willem-Alexander ook zijn steentje bij.

Wat: de bruiloft van Juan Zorreguieta en Andrea Wolf

Wanneer: juni 2014

Zolang de bruid de show steelt, mag je als bruiloftsgast best een beetje uitpakken. Blijkbaar durft Máxima op de trouwdag van haar jongste broertje de grenzen op te zoeken in een sprookjesachtige jurk van Jan Taminiau. De koning ziet er piekfijn uit in een grijze jacquet met lichtblauwe das. Kan trouwens ook prima op een mooie zomerdag in Nederland!

Wat: de paardenraces van Royal Ascot

Wanneer: juni 2019

Royal Ascot is een feest van zien en gezien worden. Bij zijn chique morning coat draagt de koning een beige gilet met een verse, witte anjer. Máxima gaat nog een stapje verder en draagt een bloemenzee van geverfde hanenveren op haar hoofd. Wat zal ontwerpster Berry Rutjes trots zijn geweest.

Wat: Willem-Alexanders vijftigste verjaardag

Wanneer: april 2017

Soepele heupen heeft hij niet, maar dankzij Máxima voelt de koning zich inmiddels wel thuis op de dansvloer. Gelukkig maar, want een dansend koningspaar levert prachtige plaatjes op. Zeker in een smoking met zwarte vlinderdas én diamanten manchetknopen steelt hij de show. Máxima’s jurk met geborduurde capemouw komt uit de koker van Jan Taminiau.