21 foto’s van Willem-Alexander en Máxima waar de liefde vanaf spat

Het koningspaar is nu 21 jaar getrouwd. Daar staan wij graag bij stil met 21 foto’s waar de liefde vanaf spat.

Jong en knap

21 jaar in 21 foto’s. Oké, we smokkelen iets: we kunnen het niet laten om toch een aantal foto’s van vóór de huwelijksdag te delen. Zoals deze van september 2001, een half jaartje voor de grote dag. De twee deden een tour door Amsterdam en kijk ze eens stralen: jong, knap en verliefd!

September 2001, tijdens een tour door Amsterdam. Beeld Getty Images

Blijde inkomst

Net als deze glorieuze foto uit dezelfde maand, gemaakt in Noord-Brabant bij de blijde inkomst van het stel.

Ook in september 2001 brachten Máxima en Willem-Alexander een bezoek aan Brabant. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Officiële portretten

Een officieel portret van Willem-Alexander en Máxima uit die tijd, toen ze nog steeds als verloofden door het leven gingen en nog niet als man en vrouw.

Officieel portret uit 2001 van het jonge stel. Beeld Getty Images

Net als dit innige kiekje, wat spat de liefde ervan af!

Beeld Getty Images

De trouwdag

En dan: de grote dag. Natuurlijk mag deze beroemde foto niet ontbreken: de balkonscène van het pasgetrouwde stel bij het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De balkonscène op 02-02-2002. Beeld Getty Images

Koninginnedag

Twee jaar later: 30 april 2004. Het stel is hier samen te zien in Groningen, op Koninginnedag. Máxima ziet er met haar rode baret uit alsof ze zo door de straten van Parijs had kunnen lopen.

30 april 2004: het iconische spijkerjackje met de rode baret van Máxima. Beeld UK Press via Getty Images

Bezoek aan Brussel

20 juni 2006: het stel is samen in Brussel, als onderdeel van het drie daagse bezoek van - toen nog - koningin Beatrix. Máxima geeft haar man een verliefde blik.

20 juni 2006 in België. Beeld Getty Images

Hand in hand in Mongolië

In dezelfde maand dat jaar bezocht het stel Mongolië. Hier zijn ze te zien terwijl ze het hoogste punt van het nationale park bewandelen en daar moeten ze toch echt even elkaars hand voor vasthouden.

In Mongolië in 2006. Beeld Getty Images

Romantische boottocht

In oktober 2006 maakte het reislustige koppel een 13-daagse tour door Nieuw-Zeeland en Australië. Dit kiekje werd gemaakt op dag 5 toen het stel een vaart maakte op een historisch schip.

In oktober 2006 in Nieuw-Zeeland. Beeld Getty Images

Inhuldiging

We maken een sprong in de tijd naar een bijzondere dag in de levens van koning Willem-Alexander en koningin Máxima: de inhuldiging op 30 april 2013. De dag waarop alles veranderde...

De inhuldiging van Willem-Alexander als koning op 30 april 2013. Beeld Getty Images

Bruiloft van broer Juan

Op 7 juni 2014 trouwde Máxima's broer Juan met zijn Andrea op paleis Liechtenstein in Wenen, Oostenrijk. Willem-Alexander en Máxima waren hier uiteraard bij aanwezig en wat zagen ze er schitterend uit!

Op 7 juni 2014 in Wenen tijdens het huwelijk van Máxima's broer Juan. Beeld Getty Images

MH17

Van een mooi moment naar een ontzettend verdrietig moment: op 23 juli 2014 werden de lichamen van de slachtoffers die omkwamen bij de vliegramp met de MH17 van Oekraïne terug gebracht naar Nederland. Het koningspaar was bij deze ceremonie aanwezig.

Op 23 juli 2014 op Eindhoven Airport, waar de slachtoffers van de MH17 aankwamen. Beeld Getty Images

Iconische looks

In al die jaren heeft het koningspaar samen tal van werkbezoeken afgelegd en altijd zag Máxima eruit om door een ringetje te halen. Zo zijn wij fan van deze look die ze in januari 2017 droeg naar een nieuwjaarsreceptie. Ze straalde in het okergeel mét achterover gekamde haren.

Januari 2017, nieuwjaarsreceptie. Beeld Getty Images

Koningsdag

En wat zijn we fan van déze look die Máxima op Prinsjesdag in 2017 droeg. Natuurlijk perfect afgestemd op de outfit van haar man. Hier zijn ze te zien op het balkon van paleis Noordeinde.

Máxima en Willem-Alexander op Prinsjesdag in 2017. Beeld Getty Images

Saba

In december 2017 was het stel samen op Saba te vinden. Op 1 december, de dag dat deze foto werd gemaakt, was het Saba Day en ging het stel duiken.

In december 2017 op Saba. Beeld Getty Images

Fotosessies in de zomer

Ieder jaar houdt het gezin een zomerse fotosessie bij paleis Huis ten Bosch. In de zomer van 2019 werd dit lieve plaatje gemaakt.

Officiële fotosessie van het koningspaar, zomer 2019. Beeld WireImage

2020

Januari 2020: het koningspaar woont de nieuwjaarsreceptie bij in het koninklijk paleis. Beiden prachtig gekleed in donkerblauw.

Nieuwjaarsreceptie in het Paleis op de Dam, januari 2020. Beeld Getty Images

Schaterlachend

In de coronatijd is het koningspaar er op de harde manier achter gekomen dat een bezoekje aan het buitenland niet altijd wordt gewaardeerd (vakantie Griekenland, anyone?). In juli 2021 konden ze toch op staatsbezoek naar Berlijn. Deze foto is hoe we het koningspaar stiekem het liefst zien: samen schaterlachend.

Juli 2021: staatsbezoek aan Berlijn. Beeld Getty Images

Berlijn

Voor de tweede dag in Berlijn trok koningin Máxima deze waanzinnige look uit de kast. Daar zou menig Disney-prinses jaloers op zijn.

Tijdens het staatsbezoek aan Berlijn. Beeld Getty Images

Ageing gracefully

Nog een heerlijke foto van Willem-Alexander en Máxima van afgelopen zomer. Wat zijn we toch trots op zo’n mooi koningspaar.

Beeld Getty Images

Anno 2022

Hun 21e huwelijksdag viert ons koningspaar tijdens de introductiereis van hun dochter Amalia in de Cariben, maar we worden vaak getrakteerd op fraaie foto’s van het gelukkige stel, zoals hier bij de opening van de tentoonstelling over Juliana in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens de fotosessie bij de tentoonstelling ‘De eeuw van Juliana’ in De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 4 november 2022. Beeld Koninklijkhuis/RVD

