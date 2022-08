25 jaar later: Prins Harry doet zélf onderzoek naar tragisch ongeluk van prinses Diana

Officiële gerechtelijke bronnen in Parijs zeggen dat de onderzoekers van de prins informatie hebben gezocht over het auto-ongeluk waarbij zijn moeder 25 jaar geleden om het leven kwam, zo meldt The Sun.

Het boek van prins Harry

Nadat prins Harry zijn taken als werkende royal neerlegt en met de noorderzon vertrekt, is hij meer dan ooit op zichzelf aangewezen om zijn bankrekening te spekken. De memoires, die door de Amerikaanse romanschrijver J.R. Moehringer worden opgepend, moeten dit jaar nog uitkomen, net als de bijbehoren televisie- en podcastprojecten.

Onderzoek

Naar het schijnt gaan een paar hoofdstukken in het boek over zijn geliefde moeder en zijn angst na haar overlijden in augustus 1997, nu bijna 25 jaar geleden. “Er zijn genoeg mensen in Frankrijk die zich de nacht van het ongeval herinneren. Het is niet meer dan normaal dat de zoon van Diana er meer over wil weten voor zijn boek”, vertelt een bron die betrokken was bij het onderzoek naar het oorspronkelijke ongeluk.

Zo zou Harry vijf jaar geleden nog vrienden van Diana hebben uitgenodigd om herinneringen op te halen en privéfoto’s van haar te delen. Of de prins van plan is om dit ook te delen in zijn boek, is niet bekend.

Prins Harry was nog maar 12 jaar oud toen hij van de ene op de andere dag zijn moeder kwijtraakte en door de straten van Londen de kist volgde die haar naar haar laatste rustplaats zou brengen. Die psychische problemen, die hij probeerde op te lossen met drank en drugs, wijt hij aan deze tragedie.

Vertrek uit Engeland

Het is onvermijdelijk dat Harry ook de roemruchtige Megxit aanhaalt. Een ‘vrouwonvriendelijke’ term waar hij overigens zelf een hekel aan heeft. Naar verwachting zegt de prins niks lelijks over zijn grootmoeder koningin Elizabeth. Maar of zijn vader Charles en broer William onbesproken blijven, is nog maar de vraag.

De People’s Princess zal nooit meer vergeten worden door haar familie, het Britse volk en de rest van de wereld. In de video hieronder zie je hoe Lady Diana er nu uit zou hebben gezien.

Bron: The Sun