Aha! Zó behoudt Máxima haar fantastische figuur

De oplettende kijker ziet dat Máxima haar kleding graag lang bewaart. Op televisie en op foto's is ze vaak meerdere keren te zien in dezelfde outfit. En dan hebben we het niet alleen over een Zara-bloesje dat ze twee keer draagt.

Op maat gemaakt

Máxima verschijnt regelmatig ten tonele in prachtige couture kleding. Deze luxueuze pakken en jurken schaft ze niet zomaar aan. Deze zijn tot op de millimeter op maat gemaakt voor haar. Opvallend is dat Máxima haar couture vaak jarenlang bewaart. Zo zien we haar vaak in jurken die soms wel tien of twintig jaar oud zijn.

Wie weleens geprobeerd heeft om in een oude spijkerbroek te komen, weet hoe moeilijk het is om jarenlang hetzelfde figuur te behouden. Toch zitten de jurken van Máxima haar nog altijd even gegoten als twintig jaar geleden. Hoe doet ze dat toch?

Dieet

Máxima doet verschillende dingen om in figuur te blijven. Zo zou de koningin een tijdlang het NewFysic-dieet hebben gevolgd. Of nou ja, dieet... Veel ervaringsdeskundigen noemen het eerder een hele lifestyle. Hierbij blijft iemand op gewicht door middel van een persoonlijk voedingsplan, coaching en eiwitsupplementen.

Daarbij is Máxima selectief in wat ze eet. Zo zou de koningin dol zijn op chocola, maar slaat ze deze lekkernij toch bijna altijd af. Bij georganiseerde evenementen krijgt ze regelmatig een doos van de beste bonbons aangeboden, maar deze neemt ze nooit aan (of wellicht geeft ze ze weg). Ook weten mensen die bij de koningin hebben gedineerd dat ze haar toetje vaak overslaat.

Sporten

Maar een figuur als dat van Máxima, valt of staat natuurlijk ook bij lichaamsbeweging. Welke sporten beoefent Máxima om in topconditie te blijven? Je hoort het in onderstaande video.