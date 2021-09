Albert Verlinde overweegt het maken van een musical over prinses Juliana

Dat vertelde hij vrijdagochtend op NPO Radio 1 in gesprek met presentator Mischa Blok.

Musical over een Nederlandse royal

Eerst ging het over prinses Beatrix: “Ik denk wel dat er een musical in haar leven zit. Als er één koningin is die veel heeft meegemaakt, dan is zij het wel”, aldus Albert.

Juliana

Maar dan komt prinses Juliana ter sprake: “Maar ik denk nog meer na over een musical over het leven van Juliana. Dat zou ik heel mooi vinden. Ik heb zelfs al een werktitel in mijn hoofd: Juliana, de vergeten koningin.”

Wilhelmina

Op dit moment wordt wel de rol van Wilhelmina, de moeder van Juliana, in een musical gespeeld, namelijk in Soldaat van Oranje.

Bedanklied

Albert Verlinde heeft al eerder iets moois rondom een Nederlandse royal gemaakt. Zo initieerde hij in 2013 een danklied voor voormalig koningin Beatrix rondom haar aftreden. Hier deden zo’n 20 BN’ers aan mee.

Koningin Máxima in de kleding van Beatrix en Juliana

Bron: Vorsten.