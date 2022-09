Alleen onder déze stricte regels kan de wereldtop naar Elizabeths uitvaart

En daar is niet iedereen even blij mee.

Luxe en comfort inleveren

Vakblad Politico heeft officiële documenten ingezien rondom de uitvaart van koningin Elizabeth. Daarin ontdekten zij dat de regels die gelden voor het bijwonen van de uitvaart van koningin Elizabeth zo simpel nog niet zijn. Uiteraard wordt verwacht dat de wereldleiders aanwezig zijn op de grootse ceremonie die op 19 september zal plaatsvinden. Maar daarvoor zullen zij iets aan luxe, comfort en gemak moeten inleveren.

Commerciële vlucht en shuttlebus

Zo wordt staatshoofden gevraagd om met een commerciële vlucht naar Londen te komen en niet met een privévlucht. Vliegveld London Heathrow zal op 19 september namelijk geen privéjets laten landen. Ook helikoptervluchten naar het centrum van Londen worden verboden. Mocht iemand écht graag met eigen vervoer willen komen, dan zal hij of zij een aanvraag moeten indienen bij een minder drukke luchthaven in Londen. Vervolgens moet de wereldtop in een shuttlebus stappen die iedereen naar Westminster Abbey zal brengen.

Kritiek op de maatregelen

Niet iedereen is gecharmeerd van dat idee. Volgens Politico heeft een buitenlandse ambassadeur die in Londen zetelt, zijn beklag gedaan over de maatregelen. “Zie je Joe Biden al in een bus zitten?”, vroeg hij zich kritisch af.

Wie is welkom op de uitvaart van koningin Elizabeth?

Enkel de staatshoofden en hun partner zijn welkom op de uitvaart. Andere familieleden of personeel kan niet mee naar de uitvaart ‘vanwege beperkte ruimte bij de staatsbegrafenisdienst en aanverwante evenementen', zo schrijft de Foreign, Commonwealth en Development Office in het officiële document met informatie over koningin Elizabeths uitvaart. De organisatie laat tevens weten dit ‘te betreuren’.

Het is nog niet bevestigd wie van de Nederlandse koninklijke familie aanwezig zal zijn. Mocht je een tripje naar Engeland op de planning hebben, weten we dus nog niet zeker of je bij Willem-Alexander en Máxima in het vliegtuig zit. Maar de kans is in ieder geval groter dan ooit.

Dit is waarom koningin Elizabeth haar kinderen maar weinig zag:

