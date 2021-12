Amalia draagt speciale ring van Máxima op de nieuwe portretfoto's

Het is namelijk de robijnen ring die Máxima kreeg toen ze in 2003 van Amalia beviel, zo vertelt royaltydeskundige Justine Marcella in het programma Beau. Symbolieken, het koningshuis is er dol op.

Beeld © RVD – Frank Ruiter

Ring van Amalia

Of de ring - naast de tiara - een cadeau is voor haar achttiende verjaardag of dat ze hem enkel te leen kreeg voor de bijzondere portretfoto’s, is niet duidelijk. Wie inzoomt op de hand van de prinses kan de steen in ieder geval zien schitteren. Het lijkt geen toeval dat Amalia de geboortering draagt. Hij matcht immers perfect bij haar robijnkleurige MaxMara-jurk die ze voor de gelegenheid heeft aangetrokken.

Een close-up van de ring, aan Amalia’s linker ringvinger. Beeld RVD – Frank Ruiter

Symbolieken

De kleine, subtiele verwijzingen naar bijzondere gebeurtenissen in het leven van de Oranjes vallen vrijwel niet op, mits je een royaltydeskundige bent. Nog zo’n leuk detail is bijvoorbeeld de stropdas die Willem-Alexander droeg bij de binnengeleiding van Amalia bij de Raad van State. Het is dezelfde blauwe stropdas die hij droeg toen hij Amalia 18 jaar geleden aan de wereld voorstelde.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

In het boek over Amalia vertelt de prinses onder meer over haar kledingstijl en juwelen. Daar gaat het hart van onze royaltyvlogger Josine natuurlijk sneller van kloppen. Ze vertelt je er alles over in deze nieuwe vlog:

Bron: Beau