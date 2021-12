Amalia is niet alleen: ook déze vier royals vieren hun achttiende verjaardag

Maud Angelica Behn van Noorwegen – op 29 april 18 geworden

Gewoon Maud Behn, geen prinses Maud. Want Mauds moeder, prinses Märtha Louise van Noorwegen, besloot haar dochters zonder koninklijke titel op te laten groeien.

Maud is de kleindochter van koning Harald en koningin Sonja van Noowegen, en is daar de vijfde in de lijn der troonopvolging achter haar oom, kroonprins Haakon, haar bijna even oude nichtje prinses Ingrid (over wie later meer), neefje prins Sverre Magnus en mama Märtha Louise. Daarnaast is ze via Britse familiebanden (ze is een nazaat van koning Edward VII) ook nog eens nummer 85 in de lijn der troonopvolging van Groot-Brittannië.

Best veel voor een meisje dat geen prinses is. Op haar achttiende heeft ze een veel vrijer leven dan andere royals, maar ze heeft ook het nodige meegemaakt: kerst 2019 pleegde haar vader Ari Behn zelfmoord, en haar ouders waren daarvoor al jaren gescheiden. Ze speelde zich vooral enorm in de internationale kijker met haar sterke speech op de begrafenis van haar vader. Ze was toen slechts zestien.

Voor onder andere deze speech kreeg ze in 2020 de Akkutpsykiatriprisen (Psychiatrieprijs), omdat ze zo open praat over zelfmoord en geestelijke gezondheidsproblemen. Ze won in 2020 ook de Noorse titel ‘Dapperste vrouw van het jaar’.

In 2021, het jaar van haar achttiende verjaardag, kwam ze opnieuw in het nieuws. Ditmaal met de bestseller die ze schreef dat ook weer inspeelt op mentale gezondheid.

Lady Louise Windsor van Groot-Brittannië – op 8 november 18 geworden

De kleindochter van koningin Elizabeth is niet de opvallendste royal en dat is precies hoe ze het zelf graag wil. Louise is de oudste dochter van prins Edward en zijn vrouw Sophie, gravin van Wessex. Ze staat te boek als een heel ‘verstandig en geduldig’ meisje, dat dol is op haar oma met wie ze vaak gaat paardrijden.

Louise groeide op op een landgoed vlakbij Windsor Castle, maar wel zonder titel en zonder een rol in de koninklijke familie. Het is altijd haar ouders bedoeling geweest haar voor te bereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij. Toen ze begin november 18 werd, kon ze kiezen om zichzelf alsnog prinses te laten noemen. Maar, zo meldde haar leuke moeder toen al: “Ik acht dat zéér onwaarschijnlijk.” Louise zit momenteel in het laatste jaar van haar middelbare school.

Prins Gabriel van België – op 20 augustus 18 geworden

Deze naam klinkt je misschien wel bekend in de oren, want deze jongeman werd eerder het liefje van Amalia genoemd. Gabriel is de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. Zijn oudere zus Elisabeth is daar de troonopvolger, waardoor Gabriël binnen de royal-beperkingen iets meer zijn gang kan gaan.

Tot mei zat hij op de internationale school van Brussel (denk: een school à la het Atlantic College waar Alexia op zit, maar dan minder hoog aangeschreven), waar hij een internationaal baccalaureaat haalde. Sinds september is hij officieel student, en wel in Engeland waar hij aan het National Mathematics and Science College in Warwickshire studeert. Zus Elisabeth studeert ook in Groot-Brittannië, aan Oxford.

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen – wordt op 21 januari 18

Getty Images Beeld Getty Images

Als Amalia aan de beurt is geweest, verschuift de focus naar Noorwegen, waar troonopvolger Ingrid Alexandra in januari haar achttiende verjaardag viert. Ingrid is de dochter van kroonprins Haakon en prinses Mette-Marit.

In Noorwegen is er geen sprake van een kennismakingsboek of toetreding tot de Raad van State, zoals in Nederland wel het geval is. Wat er dan wél precies gaat gebeuren voor de achttiende verjaardag van Ingrid is nog niet bekend. Behalve dan dat het Noorse leger het viert met 21 (?) saluutschoten.

Toen papa Haakon van Noorwegen achttien werd, werd dat gevierd met twee gala’s: eentje van de overheid en eentje van zijn ouders. Maar goed, hij was toen al kroonprins. En er was geen pandemie. En het was geen 2021. Vooralsnog is het dus gewoon business as usual voor Ingrid, die in haar laatste jaar van de middelbare school in Oslo zit en een doodgewoon bijbaantje heeft, maar al wel af en toe royalklussen doet. De kans is volgens de Noren groot dat ze daarna in het buitenland gaat studeren.

