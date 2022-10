Amsterdamse studenten leven mee met prinses Amalia

DEN HAAG, 20-09-2022, Koninklijke Schouwburg~~Aankomst van Prinses Amalia tijdens Prinsjesdag bij de Koninklijke Schouwburg. De koning zal de troonrede voorlezen in de Koninklijke Schouwburg aan leden van de Eerste en Tweede Kamer.~FOTO: Brunopress/Patrick van Emst~~Arrival of Princess Amalia during Prinsjesdag at the Koninklijke Schouwburg. The king will read the speech from the throne in the Koninklijke Schouwburg to members of the Senate and House of Representatives. Beeld Brunopress/Patrick van Emst