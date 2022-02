Beatrix en de Koninklijke Marechaussee: warme banden mét een randje

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijk kiekjes met een goed verhaal. Vandaag gaat prinses Beatrix langs bij het opleidings-, trainings-, en kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn en vragen we ons af: hoe warm zijn die banden eigenlijk?

De Koninklijke Marechaussee is al sinds 1806 de Koninklijke Marechaussee. Behalve in de Tweede Wereldoorlog, toen het predicaat ‘koninklijke’ door de Duitse bezetters werd opgeheven. Toch was het juist tijdens de oorlog dat de Marechaussee een belangrijke rol speelde in het leven van ons koningshuis. De leden van de familie, die in het buitenland in ballingschap leefden, werden bewaakt door de Prinses Irene Brigade.

Gouden tip over Claus

Zo ook een piepjonge prinses Beatrix (ze was tweeënhalf toen ze met haar moeder en zusje Irene naar Canada vertrok), die de Marechaussee altijd een bijzonder warm hart heeft toegedragen. Al in juli 1956, ze is dan vers 18 jaar oud, werd ze benoemd tot de allereerste Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee. Haar vader prins Bernhard straalde van trots bij de gelegenheid en ook aan Beatrix kun je zien dat ze het bijzonder vindt, zo’n taak.

Overigens zou uitgerekend een Marechaussee bijna tien jaar later haar vertrouwen beschamen. De gouden tip dat Beatrix een vriend had die in de weekenden vaak in de tuinen van kasteel Drakensteyn liep, kwam van een van hen. Niet veel later werd Beatrix voor het eerst met Claus gefotografeerd, waarna de twee zich razendsnel verloofden. Dat had ongetwijfeld anders gemogen van de prinses.

De poortwachters

Het is een kleine smet op een verder enorm langdurige relatie, want de KMar, zoals de Marechaussee ook wel genoemd wordt, heeft diepe banden met de Oranjes. Het was koning Willem I die de organisatie ooit oprichtte en koningin Wilhelmina die de Marechaussee vroeg om de paleizen van de familie te beveiligen.

Grote kans dat je de marechaussee vooral kent als ‘de poortwachters’ bij bijvoorbeeld Huis ten Bosch en Drakensteyn, maar officieel waakt de KMar over ‘de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk’. Zoals hieronder op Sint Eustatius, waar de koningin in 2011 met zichtbaar plezier achterin stapte voor een lift.

Haar taak als beschermvrouwe van de Marechaussee nam de prinses altijd serieus. Net als de rest van haar familie trouwens. Zeer regelmatig staat een bezoek aan een kazerne van de Marechaussee op de koninklijke agenda. Zoals deze woensdag in Apeldoorn, bij het opleidings-, trainings- en kenniscentrum, waar Beatrix als eerste de fototentoonstelling over haar betrokkenheid bij de KMar mag bewonderen en waar ze ook spreekt met studenten en docenten.

Stokje overnemen

Ooit had de KMar trouwens zelfs een heuse royal in de studentengelederen: prins Pieter-Christiaan, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vervulde zijn dienstplicht bij de Marechaussee. Afgelopen weekend meldde hij nog trots op Instagram dat hij het Jeneverkruis had ontvangen voor dertig jaar eervolle en langdurige dienst.

Sinds de jeugd van de prinsen is er natuurlijk een en ander veranderd in de dienstplichtigheid. Na Pieter-Christiaan zou er geen royal meer voor de marechaussee werken, maar komen de royals vooral in naam terug in de dagelijkse gang van zaken van de KMar. Zo is er nog altijd een Koningin Beatrixkazerne (in Den Haag) en zit op Schiphol sinds 2013 ook een Koningin Máximakazerne.

De drie prinsessen zijn in naam geëerd door de landmacht met eigen korpsen (Alexia en Ariane) en een eigen regiment (Amalia). Al is het in te denken dat prinses Beatrix in de nabije toekomst haar Schutsvrouwschap aan de wilgen zal hangen. En tja, dan weten wij nog wel een kersverse 18-jarige die het stokje over zou kunnen nemen...