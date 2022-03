Woensdag brachten koning Filip en koningin Mathilde een bezoek aan een Brussels registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op die plek zijn deze week bijna 4000 mensen geregistreerd, en hebben 720 Oekraïeners om huisvesting gevraagd.

Oekraïense vrienden

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, noemt het bezoek van het koningspaar een ‘belangrijk signaal voor alle Oekraïners die in België aankomen’. Mahdi: “De koning is de vertegenwoordiger van ons land. Hij toont aan de Oekraïners dat heel het land met hen solidair is en dat we ons hart tonen. Dat we onze Oekraïense vrienden niet achterlaten.”

Vluchtelingen opvangen

Tijdens zijn bezoek sprak Filip met een aantal net geregistreerde vluchtelingen. En het lijkt erop dat die gesprekken een gevoelige snaar raakten. Het Belgische koningspaar besloot namelijk om drie gevluchte gezinnen zelf onderdak te bieden in België.

Ontbijten met de royals?

De Belgische royals zullen niet elke ochtend met de Oekraïners aan de ontbijttafel verschijnen. Filip en Mathilde bieden weliswaar drie Oekraïense gezinnen opvang, maar niet in de eigen woning. Het koningspaar stelt twee appartementen beschikbaar van de Koninklijke Schenking, een instelling die talloze gebouwen beheert die staatseigendom zijn.

Inrichten en klusjes

“Het oorspronkelijke doel van deze accommodaties was om ze ter beschikking te stellen aan sociale instanties om mensen met een laag inkomen te huisvesten”, vertelde Jan Smets, voorzitter van de Koninklijke Schenking. Vanaf begin april gaan de voordeursleutels echter naar drie Oekraïense gezinnen. Tot die tijd worden de appartementen ingericht en de laatste kleine klusjes uitgevoerd.

Bron: HLN.