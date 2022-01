Belgische prinses Delphine over ontmoeting met halfbroer Filip: “Ik was positief verrast”

Begin 2020 erkende Albert, de vader van Filip, eindelijk dat hij de biologische vader is van Delphine.

Jarenlange strijd

Delphine hoorde dit al op 17-jarige leeftijd, maar moest een jarenlange juridische strijd voeren voor erkenning. Albert ontkende al die tijd dat hij haar vader was.

Ontmoeting Filip

In oktober 2020 kreeg Delphine de titel ‘prinses van België’ en kort daarna nodigde haar halfbroer Filip haar uit voor een ontmoeting. Het werd een lunch. Delphine vond het van tevoren heel spannend, maar noemt de ontmoeting achteraf gezien ‘fantastisch’.

Positief verrast

In de documentaireserie Delphine: mijn verhaal vertelt ze: “Het was fantastisch, het was heel leuk. Ik was positief verrast. Hij is natuurlijk koning, dus hij kan niet helemaal ontspannen zijn, maar dat leek hij bij mij wel te zijn. Naar mijn idee was hij heel oprecht.”

Einde van een verhaal

Delphine mocht uiteindelijk ook bij Albert en zijn vrouw Paola op bezoek komen. Die ontmoeting noemt ze ‘een heel mooi einde van een verhaal.’ Ze beschrijft: “De energie was zo goed. We lijken ontzettend op elkaar.”

Bron: Telegraaf