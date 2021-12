William Isvy, zo heet de 30-jarige verloofde van prinses Maria Laura. Jarenlang wist de dochter van prinses Astrid en het nichtje van koning Philippe haar relatie verborgen te houden. Tot vandaag.

Gelukzalige foto

Op de Instagram-pagina van het Belgsiche hof prijkt een gelukzalige foto van Maria Laura en William. “Prinses Maria Laura en de heer William Isvy hebben zich verloofd. Felicitaties aan de toekomstige bruid en bruidegom!", staat er bij de foto.

Wie is William?

Verraste felicitaties stromen binnen onder de foto. Wie is de man in kwestie? William is de zoon van een Engelse moeder en een Frans-Marokkaanse vader. Hij werkt in de financiële sector in Londen, waar Maria Laura als klimaatanalist werkt. Zouden de twee elkaar daar ontmoet hebben?

Stiekem samen

Hoe het ook zij, die ontmoeting is al even geleden. Maria Laura zou al jarenlang een relatie hebben met William. Het Belgische Hof staat erom bekend de kinderen uit de publiciteit te houden. Alle prinsen en prinsessen groeien afgeschermd en discreet op. Toch is het knap dat de relatie tussen Maria Laura en William zo lang geheim heeft kunnen blijven.

Het huwelijk

Gelukkig kunnen de twee hun liefde nu openbaar maken en hoeven ze niet langer stiekem te doen over hun relatie. Het mag gevierd worden! En hoe beter dan met een huwelijk? De trouwerij zal wel nog even op zich laten wachten. Naar verwachting zal het paar elkaar het jawoord geven in de tweede helft van 2022. Mits de coronamaatregelen dat toelaten natuurlijk...

Bron: Instagram, Vrt.be