Beveiliging mee naar ontgroening en scharrels: zó gaat het studentenleven van Amalia eruitzien

Willem-Alexander en Máxima doen hun best om Amalia een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Maar ja, hoe normaal is het als je beveiliging je op de voet volgt?

Studententijd van Amalia

Amalia treedt in de voetsporen van haar vader door niet alleen te studeren, maar door zich ook bij een studentenvereniging aan te sluiten. Dat doet ze niet in Leiden, de stad waar haar vader en oma studeerden, maar in Amsterdam. Gezellig bij haar nichtje Eloise in de buurt. Maar ook op kamers wordt Amalia 24/7 beveiligd en dat is vast even wennen voor haar nieuwe omgeving.

“Je moet je voorstellen dat het iemand is die bij haar woont in een bijgebouw of een kamer. Maar ook iemand die meegaat op het moment dat ze een feestje gaat bezoeken of misschien een nachtelijk avontuurtje heeft”, legt royaltydeskundige Annemarie de Kunder uit in RTL Boulevard.

Controle

Je moet er maar zin in hebben, maar voor Amalia is het de realiteit. Mocht ze - ondanks de geruchten dat ze al een vriendje heeft - met iemand naar huis gaan in de late uurtjes, dan wordt er eerst een controlerondje gedaan om vast te stellen dat het huis veilig is om te betreden voor haar.

“Maar daarom is de relatie met zo’n beveiliger wel heel goed”, vervolgt Annemarie. “Ik heb begrepen dat het goed zit. Het zijn dezelfde mensen en ze moeten goed samenwerken en communiceren.”

Wat Amalia in haar vrije tijd uitspookt, wordt absoluut niet gedeeld met haar ouders. “Willem-Alexander zei al een keer: ze mogen niks doorgeven aan mij. Dat zou ik heel erg vinden.” En zo probeert hij zijn dochter een normale studententijd te geven.

Studentenkoor

Volgens Annemarie wil Amalia zich aansluiten bij het Studentenkoor Amsterdam, maar heeft dat nog wel wat voeten in de aarde. Want tja, ook de kroonprinses wordt ontgroend voor ze er echt bij hoort.

“Ze zitten niet echt te wachten daarop. Ze vinden het een beetje een gedoe, want het is een gesloten gemeenschap waarin iedereen kan doen en laten wat hij wil. Ze willen zeker niet dat er foto’s lekken. Dus dan is er wel iemand bij die én beveiligd wordt én het risico met zich meebrengt dat er foto’s gelekt worden.”

Hoe het precies zit met haar ontgroening legt entertainment journalist Matthijs Albers hieronder uit.

Bron: RTL Boulevard