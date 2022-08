Bij deze kledingtip zweert modekoningin Máxima

Het is in ieder geval een stylingtip waarop Máxima met regelmaat terugvalt.

De favoriete jurk van Máxima

Hoewel Máxima geen Nederlandse roots heeft, zit de Hollandse zuunigheid er ook bij haar in. Hoewel er voor een vermogen aan prachtige kleding en accessoires in haar kast hangt, vindt de modekoningin van Europa het belangrijk om haar outfits meerdere keren te dragen. Of Máxima koopt een geliefd item dat ze vaak draagt meteen in verschillende kleuren, zoals deze geplooide Natan jurk. Het blijkt een modematch made in heaven:

Máxima in de groene variant van de bekende Natan-jurk. Hier op werkbezoek in Delft, 2017. Beeld Getty Images

Als Máxima niet goed weet wat ze moet dragen tijdens een werkbezoek, zit ze met deze Natan-kokerjurk altijd goed. De jurk is door de snit een tikkeltje degelijk en formeel, door de plooien en het tailleriempje erg flatteus. In tegenstelling tot de groene plisséjurk van Natan draagt onze modekoningin deze outfit ton-sur-ton, dus met accessoires in dezelfde tint. Maar ze heeft de jurk niet alleen in het groen.

Willem-Alexander en Máxima ontvingen in 2018 de minister president van Oostenrijk en zijn vrouw. Onze koningin draagt hier de bordeaux-versie van de jurk. Beeld Getty Images

De jurk beviel eerder al zo goed dat Máxima in 2018 nog een kleur aan haar garderobe toevoegt. Hier zie je haar in een prachtige dieprode kleur. Uiteraard met bijpassende Gianvito Rossi pumps, hoed, tas én handschoenen. Ook droeg Máxima er een mooie bijpassende mantel bij.

In 2021 droeg Máxima nog de pied-de-poule-jurk van Natan. Beeld Getty Images

De pied-de-poule-print van haar geliefde jurk draagt Máxima al jaren met liefde. Vanzelfsprekend heeft ze er een jas in dezelfde print bij. Ook dit werkbezoek legt ze af op haar geliefde Gianvito Rossi pumps. Zoom ook eens in op haar rechterarm: daar zie je de armband die Máxima kreeg voor haar vijftigste verjaardag.

In de koninklijke kluis zijn er een heleboel sieraden te vinden: broches, ringen, tiara’s, armbanden... Maar wie bepaalt eigenlijk wie wat mag dragen? Royalty-expert Josine heeft het antwoord.

