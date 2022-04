Welke (weers)omstandigheden zijn wel ernstig genoeg om een koninklijke afspraak voor af te zeggen? Royaltykenner Josine Droogendijk legt het uit.

Oranjes en hun afspraken

De afgelopen twee jaar moesten de Oranjes werkbezoeken en -reisjes meermaals afzeggen wegens de coronamaatregelen. Ook de oorlog in Oekraïne is een reden om afspraken af te zeggen of uit te stellen. Denk aan het staatsbezoek aan Griekenland. Hier noemen we twee heftige situaties, maar er zijn ook minder ernstige redenen waarom koninklijke afspraken in het verleden zijn afgezegd. Spoiler: weersomstandigheden spelen geen rol. Josine Droogendijk legt aan Max Vandaag uit dat een afzegging best flinke gevolgen kan hebben.

Maandenlange voorbereidingen

“Maanden voor koning Willem-Alexander een rode loper betreedt, wordt er achter de schermen al flink wat werk verzet. Looproutes worden doorgelicht, de gastenlijst gescreend en ook qua programma wordt er werkelijk niets over het hoofd gezien”, laat de royaltykenner weten. Met zo veel voorbereidingen zit niemand op een afzegging te wachten, maar toch komt het voor. Josine herinnert zich nog meerdere momenten. Bijvoorbeeld toen Máxima in 2009 een tentoonstelling van het Tropenmuseum zou openen, maar tóch niet kwam vanwege een ziekenhuisopname van haar jongste dochter.

Kapotte privéjet

Of toen de koningin middenin het staatsbezoek aan China in 2015 naar huis moest vliegen omdat ze zelf een nierbekkenontsteking had. Het koningspaar is ook weleens niet op komen dagen omdat hun privéjet kapot was. Dat was bij de tachtigste verjaardag van Pieter van Vollenhoven het geval.

Overlijden van zusje Inès

De meest tragische reden waarom koningin Máxima ooit een afspraak heeft afgezegd, was het plotselinge overlijden van haar zusje Inès door zelfdoding. Op dat moment, in 2018, stond er een staatsbezoek aan de Baltische Staten op de planning.

Andersom gebeurt het ook

Je verwacht het niet, maar het gebeurt ook weleens dat de Oranjes zelf worden afgezegd. Bijvoorbeeld toen de koningin het Alexander Monro Ziekenhuis zou openen, maar het ziekenhuis in een verhitte discussie terechtkwam. Ook Beatrix is weleens afgezegd, toen ze in 2011 een staatsbezoek aan Oman zou brengen. Het was op dat moment erg onrustig en grimmig in het land, dus die afzegging was voor haar eigen veiligheid. Beatrix besloot toch te gaan om niet de indruk te wekken dat ze ‘partij koos’.

Bron: Max Vandaag